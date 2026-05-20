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Blessd apareció junto a Manuela QM en emotivo momento durante baby shower de su hijo, Caleb

Blessd y Manuela QM protagonizaron emotivo momento durante el baby shower de su hijo, Caleb que causó revuelo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Imágenes de Blessd con Manuela QM en baby shower avivaron rumores sobre su relación
Blessd protagonizó emotivo momento con Manuela QM en celebración por llegada de Caleb. (Fotos: AFP y Freepik)

Recientemente, Manuela QM y Blessdcelebraron el baby shower de su hijo Caleb, quien está próximo a nacer.

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¿Blessd sí estuvo en el baby shower de Caleb?

A través de redes sociales comenzaron a circular varias imágenes y videos de algunos de los momentos que se vivieron durante la celebración.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que en las primeras fotografías que compartió Manuela QM no aparecía el cantante paisa, situación que generó preguntas entre varios usuarios en redes sociales.

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Aunque inicialmente Blessd no apareció en las fotografías publicadas por Manuela QM, posteriormente comenzaron a circular varios videos grabados por asistentes al evento en los que sí se observa al cantante participando en algunos de los retos de la celebración.

Imágenes de Blessd con Manuela QM en baby shower avivaron rumores sobre su relación
Blessd protagonizó emotivo momento con Manuela QM en celebración por llegada de Caleb. (Foto: AFP)

Además, en páginas de entretenimiento empezó a difundirse otro video en el que Blessd aparece acariciando la barriguita de embarazo de Manuela QM durante el baby shower.

Otro detalle que también llamó la atención fue que en algunas fotografías compartidas por la mamá de Blessd sí aparecía el cantante junto a Manuela QM durante la celebración.

A raíz de esto, varios usuarios comentaron que posiblemente la creadora de contenido estaría intentando mantener su relación alejada del ojo público.

¿Por qué surgieron rumores sobre la relación entre Manuela QM y Blessd?

Desde hace varios meses, los seguidores de la pareja han estado atentos a diferentes detalles relacionados con su relación sentimental.

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Como bien se conoce, tiempo atrás comenzaron a circular unos supuestos chats en los que vinculaban al cantante con una modelo, situación que desató los rumores de ruptura.

Tras esto, varios usuarios notaron que Manuela QM ocultó algunas fotografías que tenía junto a Blessd en sus redes sociales.

Imágenes de Blessd con Manuela QM en baby shower avivaron rumores sobre su relación
Blessd protagonizó emotivo momento con Manuela QM en celebración por llegada de Caleb. (Foto: AFP)

Aunque ninguno de los dos confirmó o desmintió públicamente una ruptura, posteriormente Manuela volvió a aparecer en uno de los conciertos que ofreció el artista en Medellín y avivó rumores sobre una posible reconciliación.

Pese a las diferentes especulaciones que continúan circulando en redes sociales, hasta el momento se desconoce realmente cuál es la situación sentimental entre Blessd y Manuela QM.

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