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Beba quedó “culpable” tras inesperada acusación de su esposo en La casa de los famosos Colombia

Beba terminó “culpable” en juicio de La casa de los famosos tras comentario de su esposo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia
Juicio contra Beba terminó con inesperada reacción de su esposo. (Fotos: Canal RCN)

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, los participantes vivieron un nuevo juicio liderado por la Toxi Costeña, en la que terminó dejando a Beba de la Cruz como “culpable” tras varios señalamientos de sus compañeros e incluso algunos comentarios de su esposo.

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¿Por qué juzgaron a Beba de la Cruz en La casa de los famosos?

Como bien se conoce, actualmente los familiares de los semifinalistas se encuentran dentro de la casa más famosa de Colombia compartiendo con los participantes en esta semana.

Durante el juicio, Beba fue señalada por algunos de sus compañeros debido a los oficios del hogar, especialmente por no lavar los platos dentro de la casa.

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En medio del juicio, Beba se defendió asegurando que no le gusta realizar esa tarea específica dentro de la casa: “No me gusta lavar, a mí me gusta cocinar”, expresó la participante.

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia
Juicio contra Beba terminó con inesperada reacción de su esposo. (Fotos Canal RCN)

Asimismo, comentó que sí había ayudado anteriormente con algunos oficios y recordó que días atrás había realizado esa tarea. Sin embargo, como se vio en las cámaras del 24/7, recientemente quien terminó lavando los platos fue Andrés, su esposo.

Beba también reconoció entre risas que puede llegar a ser un poco “regañona” y “mandona”, comentario que generó varias reacciones entre los presentes.

¿Qué dijo Andrés Gómez tras los señalamientos de Beba en La casa de los famosos?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Alejandro Estrada terminó siendo quien salió en defensa de Beba, mientras que gran parte de los participantes y familiares se ubicaron del lado acusador.

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Por su parte, Andrés comentó que Beba le había pedido lavar los platos, aunque aseguró que nunca se lo dijo de forma amorosa.

Por su parte, Beba explicó que realmente lo que hizo fue agradecer frente a las cámaras el tipo de esposo que tiene.

“Me mandaste al hombre que se encarga” y “Es el hombre que toda mujer necesita”, dijo Beba en tono jocoso.

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia
Juicio contra Beba terminó con inesperada reacción de su esposo. (Foto: Canal RCN)

Beba se dirigió a su esposo y le dijo que tenía “50 matripuntos menos”, comentario al que Andrés reaccionó con una sonrisa.

Finalmente, la mayoría levantó la mano y la Toxi Costeña declaró “culpable” a Beba, mientras todos en la casa reaccionaban entre risas, incluida la propia participante.

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