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La Toxi Costeña criticó la relación entre Beba y Andrés Gómez en La casa de los famosos; esto dijo

La Toxi Costeña cuestionó la unión de Beba y Andrés Gómez en La casa de los famosos y sus palabras avivaron la polémica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Toxi Costeña arremetió en contra del esposo de Beba.
La Toxi Costeña arremetió en contra del esposo de Beba. (Fotos: Canal RCN)

La Toxi Costeña habló del esposo de Beba y de cómo ha visto su participación en la semana de familia en La casa de los famosos Colombia 3.

Andrés Gómez se encuentra de visita.
Andrés Gómez se encuentra de visita en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué La Toxi Costeña criticó al esposo de Beba y su participación en La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante dijo que se nota que Andrés Gómez es un hombre falto de carácter que hace todo lo que le manda la barranquillera.

La sincelejana aseguró que Gómez no puede con la cara de “cachón” y que, si no fuera porque Jay Torres quedó eliminado, lo más probable es que también hubiera dañado su matrimonio como lo hicieron Alexa Torrex, Juanda Caribe y Tebi.

Según ella, hasta lo están funando en plataformas digitales por su comportamiento, colocando en duda sus preferencias y gustos.

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¿Quién presidió el último juicio en La casa de los famosos Colombia 3?

Asimismo, La Toxi Costeña presidió el último juicio de la temporada, en el que los familiares de los participantes hicieron acusaciones y se defendieron de las mismas.

Este espacio fue aprovechado para que Juanda Caribe sacara lo mejor de su personaje de Mamá Dora, quien animó el juicio con un matiz más tranquilo y relajado de cara a la recta final del programa.

Hoy se conocerán los resultados parciales de la gala de nominación, en la que se definirá quiénes quedan en riesgo de abandonar la competencia.

La expectativa es alta, pues cada decisión marca un giro en las estrategias de los habitantes y en las alianzas que se han formado en esta recta final.

Además, la jornada tendrá un toque especial con la pasarela de imitaciones, una dinámica que promete risas y creatividad.

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Los participantes deberán caracterizarse como sus acompañantes, mostrando su talento para la interpretación.

Aunque esa es la opinión de La Toxi Costeña, lo cierto es que la pareja se ha mostrado bastante unida dentro de la competencia.

Beba ha manifestado que, aunque se siente rara de compartir esta experiencia con su esposo, está feliz de vivir algo único junto a él.

Para la barranquillera, la semana de familia ha sido un espacio para conocerse más y fortalecer su relación, pese a las críticas y comentarios de sus compañeros.

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