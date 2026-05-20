Sheila Gándara reapareció en redes tras su operación y sorprendió con su nueva figura

Sheila Gándara volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de reaparecer públicamente tras someterse a varios procedimientos estéticos.

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La barranquillera, quien recientemente estuvo envuelta en polémicas relacionadas con Mariana Zapata y Juanda Caribe, decidió compartir con sus seguidores cómo avanza su proceso de recuperación.

Durante las últimas horas, la influenciadora publicó nuevas imágenes donde dejó ver parte de los resultados iniciales de la operación, generando cientos de reacciones entre sus seguidores.

Muchos usuarios destacaron el cambio físico de Sheila y le enviaron mensajes de apoyo mientras atraviesa el postoperatorio.

Así luce Sheila Gándara tras someterse a procedimientos estéticos (Foto Canal RCN)

¿Cómo luce Sheila Gándara tras su operación?

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara compartió una fotografía frente al espejo donde aparece usando las tradicionales fajas postoperatorias que suelen utilizarse después de procedimientos estéticos.

En la imagen, la creadora de contenido se mostró sonriente y tranquila mientras enseñaba parte de lo que será su nueva figura una vez disminuya completamente la inflamación.

Aunque todavía se encuentra en recuperación, varios seguidores aseguraron notar cambios importantes en su cintura y silueta.

Además, Sheila aseguró que tiene una “súper sorpresa” preparada para sus seguidores.

La barranquillera confesó que está ansiosa por revelar más información sobre esta nueva etapa personal.

Sus publicaciones rápidamente comenzaron a viralizarse, especialmente entre quienes siguen de cerca su vida en redes sociales.

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¿Qué procedimientos se habría realizado Sheila Gándara?

Aunque Sheila Gándara no ha explicado detalladamente todos los procedimientos a los que se sometió, la doctora encargada de la cirugía dejó entrever parte de las intervenciones realizadas.

De acuerdo con la especialista, la creadora de contenido se habría practicado una operación de implantes mamarios con el objetivo de aumentar el tamaño de su busto y corregir una condición conocida como pecho tubular.

Esta condición hace que el desarrollo del pecho no tenga una forma redonda habitual.

Asimismo, también se dejó ver que Sheila pudo haberse sometido a procedimientos de liposucción o reducción de grasa localizada en zonas como el abdomen, la espalda baja y la cintura.

Por ahora, la influenciadora continúa enfocada en su recuperación mientras comparte con sus seguidores pequeños detalles de su evolución física.