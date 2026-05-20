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Dímelo King respondió a los rumores que lo vinculan con Yaya Muñoz y esto dijo sobre su matrimonio

Dímelo King respondió contundente a los rumores que lo vinculan con Yaya Muñoz e hizo confesión sobre su matrimonio.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Dímelo King rompió el silencio sobre los rumores con Yaya Muñoz
Dímelo King hizo fuerte confesión sobre su matrimonio tras rumores con Yaya Muñoz. (Foto: Canal RCN)

Dímelo King recientemente se pronunció sobre los rumores que circulan en redes sociales y que lo vinculan sentimentalmente con Yaya Muñoz.

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¿Qué dijo Dímelo King sobre los rumores de relación con Yaya Muñoz?

Todo ocurrió durante una reciente transmisión en vivo del programa Tamo en Vivo, en donde el creador de contenido fue consultado sobre esta situación que, según comentó, habría generado algunos inconvenientes en su relación de pareja.

Durante el en vivo, Tamo habló de la ausencia de Yaya Muñoz y mencionó que la influenciadora se encuentra actualmente en Miami.

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Luego, Tamo llamó la atención al hacerle un curioso reclamo a Dímelo por Yaya no estar presente en el programa y que en su caso también le ha pasado situación similar, mencionado lo qué pasó.

Dímelo King rompió el silencio sobre los rumores con Yaya Muñoz
Dímelo King hizo fuerte confesión sobre su matrimonio tras rumores con Yaya Muñoz. (Foto: Canal RCN)

Fue allí cuando Dímelo King salió en defensa de la creadora de contenido y aseguró que ella era una de las mujeres “más puntuales” y que se trataba de un solo día.

Desde hace varios meses en redes sociales circulan comentarios de usuarios que aseguran que Dímelo King y Yaya Muñoz tendrían algo más que una relación laboral.

¿Cómo reaccionó Dímelo King tras ser cuestionado sobre el supuesto vínculo?

Por esta razón, el creador de contenido respondió visiblemente molesto al ser consultado por Tamo durante la transmisión y pidió que dejaran de mencionar ese tema.

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“Te voy a pedir que eso no lo vuelvas a mencionar porque está afectando la comunión familiar”, expresó Dímelo King durante la transmisión en vivo.

Por su parte, Yaya Muñoz reveló recientemente que en la actualidad estaría conociendo a una persona, aunque no dio detalles sobre la identidad de quien sería su pareja.

Esas declaraciones de la creadora de contenido se dieron luego de que surgieran rumores en redes sociales sobre una posible reconciliación con José Rodríguez.

Dímelo King rompió el silencio sobre los rumores con Yaya Muñoz
Dímelo King hizo fuerte confesión sobre su matrimonio tras rumores con Yaya Muñoz. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, posteriormente ella misma desmintió públicamente esos rumores y aclaró que la persona con la que estaría saliendo actualmente no era el influenciador.

En cuanto a Dímelo King, se conoce que mantiene una relación desde hace más de 10 años con su esposa, quien además ha aparecido junto a él en diferentes eventos y publicaciones en redes sociales.

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