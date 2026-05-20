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Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió

Luisa Fernanda W compartió emotivos momentos junto a su mamá y muchos aseguran que respondió a rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió
Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda W volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un emotivo video junto a su mamá, publicación que muchos interpretaron como una respuesta directa a los rumores sobre una supuesta mala relación entre ambas.

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Desde hace varios meses, la influenciadora paisa ha estado envuelta en comentarios y especulaciones relacionadas con su familia, especialmente después de unas declaraciones realizadas por su hermana Angie Mejía.

Luisa Fernanda W habló de su mamá tras fuertes críticas sobre su relación familiar
Luisa Fernanda W habló de su mamá tras fuertes críticas sobre su relación familiar (Foto Jason Koerner / AFP)

¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y su hermana?

La polémica comenzó durante el cumpleaños de la madre de Luisa Fernanda W, cuando Angie Mejía compartió una emotiva publicación dedicada a ella.

En el mensaje, la joven habló sobre el amor y admiración que siente por su mamá, destacando que ha sido su ejemplo y una de las personas más importantes en su vida.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que Luisa Fernanda no hiciera una felicitación pública visible en sus redes sociales, situación que desató una ola de comentarios por parte de seguidores.

Muchos internautas comenzaron a asegurar que la creadora de contenido parecía más cercana a la familia de Pipe Bueno que a la suya propia.

La situación tomó aún más fuerza cuando Angie reaccionó con “me gusta” a varios comentarios críticos contra Luisa Fernanda W, incluyendo mensajes donde la señalaban de ser distante con su familia o de aparentar una relación diferente en redes sociales.

El emotivo mensaje de Luisa Fernanda W junto a su madre que sorprendió a redes
El emotivo mensaje de Luisa Fernanda W junto a su madre que sorprendió a redes (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Luisa Fernanda W con su mamá?

Ahora, meses después de toda la controversia, Luisa Fernanda decidió compartir fotografías y videos junto a su mamá.

La influenciadora aseguró que una de las ventajas de tener una mamá joven es que pueden disfrutar planes similares y sentirse prácticamente como hermanas.

“Ventajas de que tu mamá sea joven:
1. Parecen hermanas
2. Disfrutan planes similares
3. Crecen prácticamente juntas”

Además, publicó un emotivo video donde confesó que se considera “más que millonaria” por todavía poder abrazar a su mamá en los momentos difíciles.

Las publicaciones fueron interpretadas por muchos seguidores como una manera de desmentir los rumores sobre un supuesto alejamiento.

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