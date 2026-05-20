Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y revela dónde será sepultada

La desaparición de Yulixa Toloza tuvo un desenlace trágico el pasado martes 19 de mayo, siete días después de su última aparición. Tras varios días de búsqueda, la mujer fue hallada sin vida en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá. Luego del hallazgo, su madre rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre la joven y el lugar donde será sepultada.

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¿Dónde será sepultada Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético?

Horas después de que el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza fuera hallado por las autoridades tras una exhaustiva búsqueda, Nubia Luz Toloza, madre de la mujer, rompió el silencio con un emotivo testimonio en el que no solo reveló detalles sobre cómo era su hija en vida, sino también dónde será sepultada una vez reciban el cuerpo.

Madre de Yulixa Toloza rompió el silencio. (Foto Freepik).

En medio de su dolor por la pérdida, Nubia destacó que su hija siempre permanecía alegre y con una sonrisa en el rostro. Asimismo, confesó que, pese a la complejidad del caso, aún guardaba la esperanza de que Yulixa continuara con vida.

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“Yo lo único que hago es esperar para ver si la traen hoy o mañana. Gracias a Dios que apareció mi hija. La esperanza mía era que apareciera con vida, pero si mi Dios lo quiso así”, expresó.

De esta manera, aunque el cuerpo aún no ha sido entregado a sus familiares, según comentó Nubia, una vez Medicina Legal haga la entrega del cuerpo de su hija, este será trasladado a Arauca, donde ella reside actualmente, para darle santa sepultura.

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¿Mamá de Yulixa Toloza estaba enterada del procedimiento estético que se realizaría?

Nubia Luz Toloza reveló que desconocía por completo el procedimiento estético al que su hija se había sometido para mejorar su figura, por lo que la noticia de su desaparición la tomó por sorpresa.

“Ella no nos dijo nada, no sabíamos de eso que se iba a hacer”,mencionó la mujer, en medio del proceso de investigación que busca esclarecer las circunstancias del caso. Hasta el momento, Medicina Legal no ha revelado la causa de muerte.