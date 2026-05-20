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Violeta Bergonzi reaccionó al caso de Yulixa Toloza tras ser hallada sin vida

Violeta Bergonzi reaccionó al caso de Yulixa Toloza tras confirmarse que la mujer fue hallada sin vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Violeta Bergonzi reaccionó con tristeza al caso de Yulixa Toloza
Violeta Bergonzi reaccionó con tristeza al caso de Yulixa Toloza. (Foto Canal RCN | Freepik).

La presentadora Violeta Bergonzi reaccionó en redes sociales al caso de Yulixa Toloza, luego de que se confirmara que la mujer fue hallada sin vida tras varios días desaparecida. Sus palabras generaron múltiples comentarios entre seguidores y usuarios que siguen de cerca el caso, el cual continúa causando conmoción en el país.

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¿Qué se sabe sobre el caso de Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza empezó a tomar fuerza luego de que se conociera que el pasado 13 de mayo fue vista por última vez tras salir de un procedimiento estético. Según contaron amigas cercanas, el personal del lugar recomendó que permaneciera internada durante una noche, por lo que sus allegadas pensaron que continuaba bajo observación.

Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de procedimiento estético: Claudia Serrato reaccionó
Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de procedimiento estético: Claudia Serrato reaccionó (Foto Freepik)

Sin embargo, al intentar obtener información sobre su estado de salud, comenzaron las inconsistencias. De acuerdo con el testimonio de una de sus amigas, inicialmente les dijeron que Yulixa había abandonado el lugar por decisión propia y sin compañía. Después, empezaron a recibir mensajes en los que supuestamente la mujer aseguraba que se encontraba en un vehículo y que presentaba mareo y náuseas.

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La investigación tomó otro rumbo cuando cámaras de seguridad captaron, el 16 de mayo a las 7:24 p. m., el momento en que la mujer fue retirada del lugar. A partir de esas imágenes, la SIJIN rastreó el vehículo involucrado hasta Cúcuta. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Yulixa Toloza en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

Difunden fotos del lugar del hallazgo de Yulixa Toloza
Difunden fotos del lugar del hallazgo de Yulixa Toloza. (Foto Freepik).

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al caso de Yulixa Toloza?

Luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de Yulixa Toloza, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de la presentadora Violeta Bergonzi, quien expresó su dolor e indignación por lo sucedido.

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A través de sus redes sociales, Bergonzi lamentó la muerte de la mujer de 52 años y se sumó a los mensajes de quienes exigen claridad sobre las circunstancias que rodearon el caso tras un procedimiento estético.

“Qué tristeza, Dios mío”, escribió la presentadora.

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