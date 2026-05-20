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Carolina Ramírez rompió el silencio tras muerte de Yulixa Toloza: “ojalá dejemos de castigar”

Carolina Ramírez compartió un conmovedor mensaje luego de ser hallado el cuerpo de Yulixa Toloza, tras días de estar desaparecida

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El doloroso mensaje de Carolina Ramírez tras tragedia de Yulixa Toloza
La reflexión de Carolina Ramírez sobre Yulixa Toloza que conmueve redes. (Foto: Freepik)

El pasado miércoles 13 de mayo, Colombia se conmocionó al conocer la noticia sobre la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que, tras un procedimiento estético, desapareció.

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En cámaras de seguridad quedó registrado cómo fue que Yulixa fue sacada del centro estético en Bogotá, luego de realizarse umna intervención para reducir tallas de su cuerpo.

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Así mismo, se conoció un clip que se hizo viral en donde se ve a Yulixa muy mal de salud, pues la mujer se ve amarilla y con dificultades para respirar, de hecho, se escuchan voces de fondo en donde le piden que respire y que se quede con ellos.

Sin embargo, tras estar desaparecida pro una semana, su cuero fue hallado en Apulo, Cundinamarca el pasado martes 19 de mayo, noticia que, entristeció a todo el país, generando reacciones e incluso de personas del entretenimiento.

La reflexión de Carolina Ramírez sobre Yulixa Toloza que conmueve redes
El doloroso mensaje de Carolina Ramírez tras tragedia de Yulixa Toloza. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue el mensaje que compartió Carolina Ramírez tras la muerte de Yulixa Toloza?

La actriz, Carolina Ramírez, fue una de las personalidades en reaccionar tras la noticia de que hallaron el cuerpo de Yulixa Toloza en una carretera de Cundinamarca.

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Ramírez es conocida por ser activista y sin duda, el derecho de la mujer es uno de los temas que ha tratado en las redes sociales, por eso, compartió un mensaje que escribió otra activista.

En la imagen, la creadora de contenido Fat Pandora, escribió que “ojalá algún día dejemos de castigar a las mujeres por intentar sobrevivir en la vi0lencia estética y la gordofobia que el sistema produce”.

Familia de Yulixa Toloza conmueve con video tras hallazgo de su cuerpo
El mensaje de Carolina Ramírez tras la muerte de Yulixa Toloza. (Foto: Freepik)

El mensaje de la influenciadora fue precisamente que se juzgan a las mujeres cuando es difícil sobrevivir en una sociedad que está pendiente de las apariencias y que, además, se señaló a Yulixa, en vez del sistema que obliga a que las mujeres a encajar en un estereotipo.

¿Qué dijo la familia de Yulixa tras encontrar su cuerpo?

Una sobrina de Yulixa Toloza reveló en sus redes sociales un conmovedor video junto a su tía, destacando lo hermosa persona que era, sobre todo, lo feliz que ella hacía la vida de los suyos.

Por eso mismo, reveló que la mujer de 52 habría sido adoptada cuando tenía dos años y desde entonces creció con una familia amorosa.

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