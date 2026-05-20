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Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía; esto se sabe

Karol G y Drake generaron rumores en redes luego de varias señales que seguidores relacionaron con un posible vínculo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía
Karol G y Drake llaman la atención en redes sociales / (Fotos de AFP)

Las redes sociales volvieron a centrar su atención en Karol G y Drake luego de que varias publicaciones y referencias musicales despertaran nuevas teorías sobre un posible acercamiento entre ambos artistas.

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¿Por qué hay rumores de cercanía entre Drake y Karol G?

La conversación entre seguidores de Karol G y Drake comenzó luego de una publicación realizada por el artista canadiense en sus historias de Instagram.

Drake compartió una imagen tomada del video de Si antes te hubiera conocido, uno de los lanzamientos recientes de la colombiana, y además añadió un GIF relacionado con 200 Copas, canción que también hace parte del repertorio de la artista.

Aunque el rapero no acompañó la publicación con mensajes, el contenido rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales. Para los seguidores, las referencias no habrían sido casualidad y podrían relacionarse con una posible cercanía entre los dos artistas.

¿Por qué hay rumores de cercanía entre Drake y Karol G?
En redes aumentan rumores de cercanía entre Drake y Karol G / (Fotos de AFP)

Inicialmente, las teorías estuvieron enfocadas en una eventual colaboración musical. Algunos internautas afirmaron que las menciones podrían ser una pista de una canción conjunta o incluso de un proyecto relacionado con el próximo trabajo discográfico de Drake.

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Sin embargo, con el paso de los días, la conversación empezó a tomar otro rumbo y las especulaciones comenzaron a centrarse también en la vida personal de ambos cantantes.

La situación tomó fuerza especialmente en plataformas como X e Instagram, donde usuarios compartieron capturas, comentarios y análisis sobre las publicaciones del canadiense.

Aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, las interacciones digitales fueron suficientes para convertir el tema en tendencia entre seguidores de ambos artistas.

¿Qué frase de una canción de Drake relacionan seguidores con Karol G?

Las especulaciones aumentaron luego de que comenzara a circular un fragmento de New Bestie, canción vinculada al álbum Iceman de Drake.

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En una de las líneas del tema, el rapero menciona que quiere “una latina” y posteriormente hace referencia a “Karolina”, detalle que usuarios en redes sociales relacionaron de inmediato con Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G.

¿Qué frase de una canción de Drake relacionan seguidores con Karol G?
Drake llama la atención en redes sociales / (Fotos de AFP)

La frase generó múltiples interpretaciones debido a la similitud del nombre. Algunos seguidores afirman que podría tratarse de una indirecta hacia la cantante colombiana, mientras otros consideran que únicamente sería una coincidencia dentro de la canción.

El contexto personal reciente de Karol G también influyó en la expansión de los rumores. La artista confirmó el final de su relación con Feid, situación que llevó a varios usuarios a especular nuevamente sobre su vida sentimental.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado sobre las teorías que circulan en redes sociales. Aun así, las publicaciones, referencias musicales y comentarios de seguidores continúan alimentando la conversación alrededor de Karol G y Drake.

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