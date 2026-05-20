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Alexa Torrex reaccionó tras el reencuentro de Alejandro Estrada y su hijo en La casa de los famosos

Alexa Torrex compartió un emotivo mensaje tras el encuentro entre Alejandro Estrada y su hijo en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reaccionó tras el reencuentro de Alejandro Estrada y su hijo
Alexa Torrex habló de Tomás Estrada / (Foto del Canal RCN)

El reencuentro entre Alejandro Estrada y su hijo Tomás en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Alexa Torrex, exparticipante del reality, compartió su opinión sobre el emotivo momento.

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¿Por qué el hijo de Alejandro Estrada ingresó a La casa de los famosos Colombia?

Durante una dinámica especial del reality, los semifinalistas recibieron la visita de algunos familiares y personas cercanas. En el caso de Alejandro Estrada, quien actualmente continúa en competencia, la producción permitió el ingreso de su hijo Tomás.

El joven apareció utilizando un disfraz de zorro, haciendo referencia al apodo con el que identifican al actor dentro del programa. La escena tomó por sorpresa a Alejandro Estrada, quien no esperaba la visita de su hijo en esta etapa de la competencia.

La presencia de Tomás llamó la atención de los televidentes debido a la reacción del actor y a la conversación que ambos sostuvieron frente a las cámaras del reality del Canal RCN.

¿Por qué el hijo de Alejandro Estrada ingresó a La casa de los famosos Colombia?
Tomás, hijo de Alejandro Estrada, ingresó a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Alejandro Estrada y su hijo en La casa de los famosos Colombia?

Cuando Tomás reveló su identidad, Alejandro Estrada reaccionó con lágrimas y corrió para abrazar a su hijo en repetidas ocasiones.

Después del saludo, ambos conversaron sobre la experiencia del actor dentro del programa y sobre algunos temas relacionados con la vida del joven fuera de la casa estudio.

¿Cómo fue el reencuentro entre Alejandro Estrada y su hijo en La casa de los famosos Colombia?
Así fue el reencuentro de Alejandro Estrada y su hijo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El actor también aprovechó el momento para preguntarle a Tomás por sus estudios universitarios y por la percepción que existe afuera sobre su participación en el reality.

Además, Alejandro Estrada le expresó que esperaba verlo acompañándolo en una posible final del programa. El encuentro rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores del formato.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el hijo de Alejandro Estrada?

Tras la emisión del capítulo, Alexa Torrex reaccionó al encuentro entre Alejandro Estrada y su hijo Tomás con un mensaje que rápidamente empezó a circular entre seguidores del reality. La creadora de contenido expresó que el joven le generaba ternura.

“Mi hermanito Thomas me tiene enternecida”, escribió.

El comentario generó conversación entre seguidores del reality porque, durante su permanencia en la competencia, Alexa Torrex aseguró que veía a Alejandro Estrada como una figura paterna dentro de la casa.

Por esa razón, algunos internautas relacionaron el mensaje con el vínculo que la influencer construyó con el actor mientras compartieron en el reality que se encuentr cercano a su etapa final.

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