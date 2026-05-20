La Segura reveló que se comunicó con Sheila Gándara tras polémica con Mariana y Juanda

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada ha causado bastante revuelo en redes sociales debido a las polémicas relaciones que se han conformado dentro de la competencia.

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Una de ellas fue el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes, en las últimas semanas, antes de la eliminación de la influenciadora, estuvieron bastante cariñosos.

Sin embargo, tras salir del programa de la vida en vivo, la creadora de contenido confesó que entre ellos no pasó nada más que una amistad, porque no cruzaron los límites.

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Por un lado, dijo que, ellos nunca durmieron juntos y la única vez que se dieron un beso fue por la dinámica con Karina García. Así mismo, dijo Mariana que, ella supo que Sheila Gándara le terminó a Juanda e incluso antes de su shippeo.

Esto habló La Segura con Sheila Gándara tras la controversia con Mariana y Juanda. (Foto/ Canal RCN)

Tras las polémicas relaciones cercanas dentro de La casa de los famosos Colombia, algunas figuras han opinado al respecto y La Segura fue una de ellas.

¿Qué le dijo La Segura a Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

A través de un live que hizo La Segura en sus redes sociales, ella no titubeó al mencionar lo que pasó entre Marian Zataa y Juanda Catribe en La casa de los famosos Colombia 2026.

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La influenciadora los criticó, diciendo que la exparticipante sí estaría “mozeando”, debido a que se hacían “cariñitos” con el humorista y eso era estar uy cerca de “marido ajeno”.

Por otro lado, La Segura sacó a la luz que le dijo a Sheila que le escribió: “yo sí le escribí a Sheila. Yo le dije divina, mami. Yo le escribí personalmente y le dije tú ponte pa’ ti”.

La Segura no se quedó callada y buscó a Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

¿Sheila Gándara se ha manifestado tras la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos?

Sheila Gándara reaccionó a una publicación relacionada con la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia 2026, dando like.

Pero directamente no ha mencionado nada sobre el tema y sí ha aparecido en sus respectivas redes para mostrar el cambio que se hizo luego de su intervención estética.

Ya demás, a dar mensajes sobre su nueva etapa, la cual, ya no está Juanda Caribe.