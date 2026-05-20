Alejandra Salguero sorprendió con mensaje tras su separación de Tebi Bernal: “te solté”

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, participante de La casa de los famoso Colombia, ha causado gran revuelo en redes luego de terminar su relación con el deportista debido a sus comportamientos en el reality.

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Cuando nació el “shippeo falso” entre Tebi y Alexa Torrex, ella pidió que lo sacaran de la competencia antes de que todo escalara, sin embargo, pasaron las semanas y su relación con la cantante fue creciendo.

Es por esto que, la modelo decidió cortar con su relación y mostrar su inconformismo con los dos famosos, pero, cuando hizo pública su ruptura, reveló que con el deportista tuvo problemas intrafamiliares.

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Cuando ese shippeo pasó de ser juego a ser verdad, Salguero se manifestaba sobre el tema, hasta que dijo que entregó todo lo que le correspondía a Tebi a su familia.

Por otro lado, recientemente, Alejandra volvió a causar conmoción tras referirse al tema de manera “indirecta”.

Alejandra Salguero habría enviado mensaje sobre su relación con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal?

Alejandra Salguero fue contundente al compartir una historia a través de sus redes sociales, en donde reveló cómo se estaría sintiendo, pues usó una nueva canción para eso.

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El tema se llama ‘velitas’ de Carolina Picorios y precisamente, la modelo dijo que la nueva cantante “le dio en el gusto con esta canción”.

Justo, el tema dice que “ya pudo soltar” y además de la conexión que ahora Alejandra está teniendo con Dios, usó la parte de la canción que dice “sentadita hablando con Dios, le dije que no entiendo el amor”.

Alejandra Salguero lanza fuerte indirecta obre Tebi y Alexa. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué más dijo Alejandro Salguero sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Alejandra Salguero habló en su momento sobre su relación con Tebi Bernal y lo que estaba pasando con Alexa Torrex en la casa de los famosos Colombia, pero le puso fin a eso cuando el acercamiento entre los participantes se hacía más intenso.

Es por esto por lo que, hasta cierto punto Alejandra habló del tema y la última vez que lo hizo, fue cuando Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia, ahí, la modelo le deseó felicidad a ella y a su ex, a través de un comentario que respondió.

Desde entonces, ha omitido hablar del tema, pues le han preguntado bastante en sus redes sociales.