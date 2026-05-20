Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandra Salguero sorprendió con mensaje tras su separación de Tebi Bernal: “te solté”

Alejandra Salguero causó revuelo en redes al confesar cómo se siente tras la polémica con Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero lanza fuerte indirecta obre Tebi y Alexa
Alejandra Salguero genera revuelo con indirecta sobre su ruptura. (Foto/ Canal RCN)

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, participante de La casa de los famoso Colombia, ha causado gran revuelo en redes luego de terminar su relación con el deportista debido a sus comportamientos en el reality.

Artículos relacionados

Cuando nació el “shippeo falso” entre Tebi y Alexa Torrex, ella pidió que lo sacaran de la competencia antes de que todo escalara, sin embargo, pasaron las semanas y su relación con la cantante fue creciendo.

Es por esto que, la modelo decidió cortar con su relación y mostrar su inconformismo con los dos famosos, pero, cuando hizo pública su ruptura, reveló que con el deportista tuvo problemas intrafamiliares.

Artículos relacionados

Cuando ese shippeo pasó de ser juego a ser verdad, Salguero se manifestaba sobre el tema, hasta que dijo que entregó todo lo que le correspondía a Tebi a su familia.

Por otro lado, recientemente, Alejandra volvió a causar conmoción tras referirse al tema de manera “indirecta”.

Alejandra Salguero genera revuelo con indirecta sobre su ruptura
Alejandra Salguero habría enviado mensaje sobre su relación con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal?

Alejandra Salguero fue contundente al compartir una historia a través de sus redes sociales, en donde reveló cómo se estaría sintiendo, pues usó una nueva canción para eso.

Artículos relacionados

El tema se llama ‘velitas’ de Carolina Picorios y precisamente, la modelo dijo que la nueva cantante “le dio en el gusto con esta canción”.

Justo, el tema dice que “ya pudo soltar” y además de la conexión que ahora Alejandra está teniendo con Dios, usó la parte de la canción que dice “sentadita hablando con Dios, le dije que no entiendo el amor”.

Alejandra Salguero habría enviado mensaje sobre su relación con Tebi Bernal
Alejandra Salguero lanza fuerte indirecta obre Tebi y Alexa. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué más dijo Alejandro Salguero sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Alejandra Salguero habló en su momento sobre su relación con Tebi Bernal y lo que estaba pasando con Alexa Torrex en la casa de los famosos Colombia, pero le puso fin a eso cuando el acercamiento entre los participantes se hacía más intenso.

Es por esto por lo que, hasta cierto punto Alejandra habló del tema y la última vez que lo hizo, fue cuando Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia, ahí, la modelo le deseó felicidad a ella y a su ex, a través de un comentario que respondió.

Desde entonces, ha omitido hablar del tema, pues le han preguntado bastante en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rafa Pérez habló de su separación con Kvrass. Talento nacional

Rafa Pérez habló de los conflictos que lo llevaron a separarse de Kvrass: "Sentí fue paz"

Rafa Pérez habló de los momentos difíciles en Kvrass y dejó ver cómo esa decisión transformó su vida artística.

Johanna Fadul rompe el silencio sobre supuesto beso de Mariana y Juanda Johanna Fadul

Johanna Fadul desmiente a Marilyn Patiño sobre el polémico beso de Mariana y Juanda Caribe

Johanna Fadul rompe el silencio y asegura que Marilyn Patiño sí dijo lo del beso de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Autoridades confirman la profesión real del hombre que operó a Yulixa Toloza Viral

Giro en el caso Yulixa Toloza: revelan la verdadera profesión del hombre que la operó

Las autoridades avanzan en el caso de Yulixa Toloza tras hallar su cuerpo sin vida siete días después de su desaparición.

Lo más superlike

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

El vinagre de manzana ha sido ampliamente relacionado con beneficios para la glucosa, la digestión y la salud metabólica.

Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su muerte tras procedimiento estético Viral

A esto se dedicaba Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía Karol G

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía; esto se sabe

La casa de los famosos vivió su última prueba de presupuesto con familiares La casa de los famosos

Así fue la última prueba de presupuesto en La casa de los famosos: ¿compitieron los familiares?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio