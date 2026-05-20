Giro en el caso Yulixa Toloza: revelan la verdadera profesión del hombre que la operó

Un nuevo giro sacude el caso de Yulixa Toloza, luego de conocerse que el hombre señalado de haberle realizado el procedimiento no sería médico, generando nuevas dudas sobre las condiciones en las que se habría llevado a cabo la intervención y avanza la investigación de las autoridades.

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¿Cuál es la verdadera formación del hombre que operó a Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza ingresó el pasado miércoles 13 de mayo a una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá para realizarse un procedimiento estético en el abdomen. Allí fue atendida por Eduardo David Ramos, quien sería el médico a cargo de su operación.

Difunden fotos del lugar del hallazgo de Yulixa Toloza. (Foto Freepik).

Sin embargo, en medio de las investigaciones, se dio a conocer que el hombre de nacionalidad venezolana sería en realidad estilista y barbero, y no contaría con ningún tipo de acreditación profesional en el área de la salud.

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Vale la pena destacar que las autoridades colombianas no han revelado información relacionada con títulos médicos o acreditaciones de las personas implicadas en la muerte y desaparición de Yulixa Toloza. Lo que sí se confirmó es que el establecimiento operaba sin autorización para llevar a cabo procedimientos invasivos.

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Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión lo ocurrido dentro de la clínica y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el caso.

¿Cuándo y dónde fue encontrado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza?

Luego de siete días desde su desaparición en una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá, y tras obtener las placas del vehículo en el que fue trasladada después de ser sacada del establecimiento por dos hombres, Noticias RCN confirmó el pasado martes 19 de mayo el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

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Según imágenes difundidas en redes sociales, el sector donde fue hallada la mujer de 52 años era boscoso y de difícil acceso, por lo que los implicados habrían aprovechado para abandonar el cuerpo y huir hacia Cúcuta, ciudad donde posteriormente fue ubicado el vehículo en el que se transportaban.