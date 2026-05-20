Johanna Fadul desmiente a Marilyn Patiño sobre el polémico beso de Mariana y Juanda Caribe

Tras la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, el tema sobre su supuesto beso con Juanda Caribe en el confesionario, volvió a causar revuelo en redes sociales.

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Precisamente, la influenciadora paisa salió del reality y dijo que eso era una mentira y nombró a Marilyn Patiño, lo que generó la reacción de la actriz, quien no dudó en salir a desmentir lo dicho presuntamente por Johanna Fadul.

Es por esto por lo que, hay controversia en las plataformas digitales, porque Marilyn desmintió decir los nombres de los dos participantes que se dieron el beso.

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Por su parte, Johanna reaccionó por su lado y contó su versión de los hechos a través de sus redes sociales, al igual que Patiño, quien habría pedido pruebas de la conversación que tuvieron las dos.

¿Qué dijo Johanna Fadul al desmentí y dar su versión de los hechos sobre Marilyn Patiño?

En horas del mediodía de este miércoles 20 de mayo, Johanna Fadul rompió el silencio sobre el escándalo que está protagonizando con Marilyn Patiño.

Esto dijo Johanna Fadul sobre el rumor del beso entre Mariana y Juanda. (Foto/ Canal RCN)

La actriz dijo que su excompañera de reality sí le dijo con nombres propios las dos personas que había visto dándose un beso en el confesionario de La casa de los famosos Colombia, o sea Juanda Caribe y mariana Zapata.

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Y por eso, dijo que ella no mentía y aseguraba lo que dijo su colega, pese a que dijo que no tenía pruebas porque la conversación se dio por medio de una llamada.

Johanna le dijo que su rabia era porque estaban involucrando a personas inocentes en esos rumores.

Johanna Fadul rompe el silencio sobre supuesto beso de Mariana y Juanda. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre el polémico beso en el confesionario?

Por su parte, Marilyn Patiño dijo que, ella nunca le dijo a Johana Fadul quiénes habrían sido los dos participantes que se habían dado un beso en el confesionario, por lo que, según ella, su excompañera miente.

Así mismo, reveló que Néstor, su mamá y ella son las únicas personas que saben la identidad de quienes se dieron el polémico beso y que ella no diría nada porque o si no, “quedaría como un cuero”.