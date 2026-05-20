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Mamá de Yulixa Toloza rompió el silencio tras el caso de su hija: "mujeres cuídense"

La mamá de Yulixa Toloza compartió un emotivo mensaje dirigido a las mujeres tras referirse al fallecimiento de su hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La mamá rompió el silencio tras el caso de su hija
La mamá de Yulixa Toloza compartió un emotivo mensaje / (Fotos de Freepik)

El caso de Yulixa Toloza continúa generando reacciones luego de que se confirmara su fallecimiento. En medio de la atención que ha recibido la noticia, su madre decidió pronunciarse y compartir una reflexión que ha sido replicada en redes sociales.

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza fue reportada como desaparecida luego de asistir a un establecimiento en Bogotá para realizarse un procedimiento estético. Según la información conocida hasta el momento, horas después del proceso comenzaron las preocupaciones por su estado de salud.

De acuerdo con versiones compartidas por personas cercanas, una mujer que la acompañaba salió del lugar por unos minutos y, al regresar, ya no encontró ni a Yulixa ni al personal que se encontraba en el sitio.

Días después, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca, el cual correspondería a la joven. Desde entonces, el caso ha generado conversación en redes sociales y seguimiento por parte de distintos medios de comunicación.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo la mamá de Yulixa Toloza sobre el caso de su hija?

En entrevista con Olímpica Stereo, Nubia Luz Toloza habló sobre el difícil momento que atraviesa su familia tras conocerse la noticia relacionada con su hija.

¿Qué dijo la mamá de Yulixa Toloza sobre el caso de su hija?
La madre de Yulixa Toloza se pronunció tras el fallecimiento de su hija / (Foto de Freepik)

Durante la conversación, recordó que Yulixa era oriunda de Arauca y mencionó que nació en el hospital de la ciudad. También habló sobre el acompañamiento que ha recibido por parte de personas cercanas desde que se conoció el caso.

Además, comentó que recibió apoyo por parte de autoridades de Arauca para adelantar varios trámites necesarios en medio de la situación. Según explicó, el alcalde del municipio la ayudó con documentación y diligencias que necesitaba resolver.

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¿Cuál fue el mensaje de la mamá de Yulixa Toloza para las mujeres?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue el mensaje que Nubia Luz Toloza dirigió a las mujeres colombianas al final de la conversación. En sus palabras, pidió a las mujeres cuidarse y reflexionar sobre este tipo de decisiones.

“Mujeres cuídense, que la belleza eso es bonito, pero cuídense”, expresó.

También señaló que las personas deberían aceptarse y valorar más su cuerpo. Según manifestó, lo ocurrido con su hija dejó una reflexión importante para ella y su familia.

El mensaje generó diferentes reacciones entre internautas, quienes compartieron sus palabras en plataformas digitales y comentaron la reflexión que dejó tras hablar públicamente sobre el caso de Yulixa Toloza.

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