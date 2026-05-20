Juanda Caribe confesó que se siente traicionado por Beba en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

Juanda Caribe se sinceró con su mamá y le confesó que se siente traicionado por Beba en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe se sinceró con su mamá sobre la estrategia de Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Juanda Caribe se siente traicionado por Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes están en la semana de las familias y el humorista habló con su mamá sobre cómo percibe el juego de la barranquillera.

Según Juanda, Beba lo usó desde que entró para disputar la resurrección y durante una salvación, y que una vez logró su cometido cambió radicalmente buscando enfrentamientos para poder justificar unirse a Alejandro Estrada y Tebi, luego de haber hablado mal de ellos.

El comediante expresó que incluso ella lo trató de “bobo” por creerle, pero que él no se siente así, ya que considera que Beba mostró a Colombia lo que realmente es.

Las palabras de Juanda fueron respaldadas por su mamá, quien le recordó que, aunque se trata de un juego, muchas formas de actuar no cambian mucho respecto al mundo real.

El barranquillero aseguró que se sintió estafado porque le trabajaron la mente durante varios días para ponerlo a favor de una alianza que nunca existió.

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¿Los familiares de los participantes participarán en la gala de nominación de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy es miércoles de nominación y los familiares tendrán una participación importante en la actividad, lo que aumenta la tensión dentro de la casa. Además, los familiares han estado participando activamente en las actividades.

Ayer se realizó la prueba de presupuesto con la participación de todos los habitantes, en la que tuvieron que armar pirámides de pelotas por colores sin usar las manos.

Esta dinámica puso a prueba la coordinación y la paciencia de cada equipo, y se convirtió en un reto que reflejó la unión entre los concursantes y sus acompañantes.

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Siendo así las cosas, conoceremos quiénes acompañarán en la placa a Beba, quien fue nominada por Mariana Zapata tras su eliminación de la competencia.

La expectativa es máxima, pues cada decisión marcará el rumbo de los últimos días de juego y definirá quiénes estarán más cerca de la gran final.