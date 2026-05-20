Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marilyn Patiño tomó drástica decisión en contra de Johanna Fadul tras polémica

Johanna Fadul expuso la drástica decisión que tomó Marilyn Patiño en su contra, luego de la polémica del beso en el confesionario.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Marilyn Patiño genera revuelo con decisión sobre Johanna Fadul
La decisión de Marilyn Patiño tras polémica con Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

En las últimas horas, en redes sociales ha habido un gran revuelo debido a una polémica generada entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul, pues las actrices tuvieron su diferencia debido al controversial beso de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Todo se generó cuando Mariana Zapata salió eliminada de la competencia y desmintió lo que supuestamente había dicho Marilyn sobre su beso con Juanda Caribe en el confesionario.

Desde ahí, Patiño destapó que nunca dijo nombres de los participantes que se dieron el dichoso beso, por eso, desmintió a Johanna Fadul, diciendo que estaría mintiendo y dio su versión de los hechos.

Artículos relacionados

Por su lado, la exparticipante que fue expulsada también contó su parte de este gran dilema y aseguró que está segura de lo que le dijo su colega, confirmando que literal le dio los nombres de Juanda y Mariana.

¿Por qué Marilyn Patiño bloqueó a Johanna Fadul en Instagram?

Johanna Fadul habló por su parte y dijo que, Marilyn Patiño sí le dijo que los dos participantes que se dieron el beso en el confesionario en la casa de los famosos Colombia 2026 fueron Juanda Caribe y Mariana Zapata.

La decisión de Marilyn Patiño tras polémica con Johanna Fadul
Esto hizo Marilyn Patiño tras controversia con Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

Por eso, dijo que no le gustaba que su excompañera estuviera diciendo cosas que esté perjudicando a los demás y, además, aseguró que ella no está mintiendo, pero, pese a que no tiene pruebas de lo que dice, está convencida de que no mentiría.

Artículos relacionados

Por este cruce entre ambas famosas, es que Marilyn habría tomado la decisión de bloquear a Johanna de sus redes y así lo evidenció la actriz, quien tomó captura de pantalla y lo compartió en sus historias.

¿Qué dijo Marilyn Patiño al defenderse de lo dicho por Johanna Fadul?

Por su lado, Marilyn Patiño compartió captura de video del chat con Johanna Fadul en donde quiere demostrar que ella nunca le dijo nada a su excompañera de La casa de los famosos, sobre el supuesto beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Esto hizo Marilyn Patiño tras controversia con Johanna Fadul
Marilyn Patiño genera revuelo con decisión sobre Johanna Fadul.(Foto: Canal RCN)

Asimismo, aseguro que, ella nunca dijo nombres, revelando que sí hay dos famosos que se besaron en el confesionario y que incluso, Néstor sabe eso, según sus palabras.

Por eso, ambas desmienten lo que dice la otra, mientras que, por su lado, Zapata niega lo del beso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata no ocultó su cariño por Juanda Caribe y desató debate en redes Mariana Zapata

Mariana Zapata lanzó polémico mensaje sobre Juanda Caribe: “Lo mejor que me ha pasado”

Mariana Zapata compartió una publicación sobre Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia y generó revuelo en redes.

Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo Influencers

Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo: esto contó

Isabella Ladera confesó que atraviesa días difíciles en la etapa final de su embarazo y preocupó a sus seguidores con su estado de salud.

Shakira invitó niños a su show del mundial. Shakira

Shakira invitó directamente a niños ugandeses al show del mundial y la reacción emocionó al mundo

Shakira sorprendió con la invitación a niños ugandeses para el mundial de fútbol y su reacción y alegría se hizo viral.

Lo más superlike

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba quedó “culpable” tras inesperada acusación de su esposo en La casa de los famosos Colombia

Beba terminó “culpable” en juicio de La casa de los famosos tras comentario de su esposo.

Caso Yulixa Toloza: su madre rompe el silencio y cuenta dónde será sepultada Viral

Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y revela dónde será sepultada

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía Karol G

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía; esto se sabe

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio