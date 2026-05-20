Marilyn Patiño tomó drástica decisión en contra de Johanna Fadul tras polémica

En las últimas horas, en redes sociales ha habido un gran revuelo debido a una polémica generada entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul, pues las actrices tuvieron su diferencia debido al controversial beso de La casa de los famosos Colombia.

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Todo se generó cuando Mariana Zapata salió eliminada de la competencia y desmintió lo que supuestamente había dicho Marilyn sobre su beso con Juanda Caribe en el confesionario.

Desde ahí, Patiño destapó que nunca dijo nombres de los participantes que se dieron el dichoso beso, por eso, desmintió a Johanna Fadul, diciendo que estaría mintiendo y dio su versión de los hechos.

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Por su lado, la exparticipante que fue expulsada también contó su parte de este gran dilema y aseguró que está segura de lo que le dijo su colega, confirmando que literal le dio los nombres de Juanda y Mariana.

¿Por qué Marilyn Patiño bloqueó a Johanna Fadul en Instagram?

Johanna Fadul habló por su parte y dijo que, Marilyn Patiño sí le dijo que los dos participantes que se dieron el beso en el confesionario en la casa de los famosos Colombia 2026 fueron Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Esto hizo Marilyn Patiño tras controversia con Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

Por eso, dijo que no le gustaba que su excompañera estuviera diciendo cosas que esté perjudicando a los demás y, además, aseguró que ella no está mintiendo, pero, pese a que no tiene pruebas de lo que dice, está convencida de que no mentiría.

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Por este cruce entre ambas famosas, es que Marilyn habría tomado la decisión de bloquear a Johanna de sus redes y así lo evidenció la actriz, quien tomó captura de pantalla y lo compartió en sus historias.

¿Qué dijo Marilyn Patiño al defenderse de lo dicho por Johanna Fadul?

Por su lado, Marilyn Patiño compartió captura de video del chat con Johanna Fadul en donde quiere demostrar que ella nunca le dijo nada a su excompañera de La casa de los famosos, sobre el supuesto beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Marilyn Patiño genera revuelo con decisión sobre Johanna Fadul.(Foto: Canal RCN)

Asimismo, aseguro que, ella nunca dijo nombres, revelando que sí hay dos famosos que se besaron en el confesionario y que incluso, Néstor sabe eso, según sus palabras.

Por eso, ambas desmienten lo que dice la otra, mientras que, por su lado, Zapata niega lo del beso.