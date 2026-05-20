Mariana Zapata habló de sus sentimientos hacia Juanda Caribe tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata dice que no sabe si le gusta a Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dio Mariana Zapata sobre su shippeo con Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

La paisa ha estado recorriendo los medios de comunicación aclarando su “shippeo” con el humorista.

Según la modelo, ella siempre vio al costeño como un buen amigo y como un apoyo emocional en la competencia, pero los seguidores amplificaron las muestras de aprecio que había entre ambos, pese a que ella puso límites claros desde el inicio.

La exparticipante incluso aseguró que no está segura de gustarle al comediante, por lo que prefiere esperar a que termine su participación en el programa para saber qué pasará entre ellos.

Con sus palabras, Mariana dejó entrever que no hay mucho futuro en ese supuesto “romance”, alegando que hasta le aclaró que, aunque alguien les hubiera dado “luz verde”, ella no hubiera hecho nada porque esa nunca fue su intención.

Juanda, por su parte, ha manifestado que se quedó solo desde la salida de Mariana y espera que, si llega a la final, ella vuelva a apoyarlo como jefa de su campaña.

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¿Por qué Mariana Zapata acusó a Marilyn Patiño de estar funada en redes sociales?

Por otro lado, Mariana también reveló que se siente “funada” en redes sociales y señaló a Marilyn Patiño como una de las causantes de esa situación.

Según la exparticipante, la actriz habría dicho que sabía que ella y Juanda se habían besado en el confesionario, lo que generó rumores y comentarios que afectaron su imagen fuera del programa.

Marilyn salió a desmentir a Mariana, asegurando que nunca mencionó nombres. Sin embargo, Johanna Fadul también se pronunció apoyando a Zapata y afirmando que Patiño sí había hecho esas declaraciones, lo que intensificó aún más la polémica.

Luego de las palabras de Fadul, Marilyn respondió retándola a mostrar pruebas y decidió bloquearla en redes sociales, lo que dejó en evidencia la tensión entre ambas actrices.

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