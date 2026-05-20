¿La familia de Juanda Caribe no quiere a Sheila Gándara? Así habría reaccionado la influencer a video

Sheila Gándara volvió a generar revuelo en redes sociales luego de que varios usuarios notaran una curiosa reacción suya relacionada con Juanda Caribe y su familia en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó con el video sobre la mamá de Juanda Caribe que generó reacción de Sheila Gándatra?

Todo ocurrió después de que un creador de contenido en TikTok, conocido como Galeito, compartiera un video analizando una conversación entre Juanda Caribe y su mamá en La casa de los famosos Colombia.

En el video por el creador de contenido se observa un pequeño fragmento de una conversación entre Juanda Caribe y su mamá, en la que ella hace una mención relacionada con el “team Blue” del participante.

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A raíz de esto, el tiktoker aseguró que ese comentario podría interpretarse como una señal de que la familia de Juanda Caribe no tendría una buena relación con Sheila Gándara.

Video sobre familia de Juanda Caribe desató inesperada reacción de Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el video generó una ola de reacciones y muchos usuarios aseguraron que no entendían qué tenía de malo el comentario que realizó la mamá del participante.

Entre los mensajes se leían comentarios como: “No entendí qué dijo de malo, alguien por favor explíqueme” y “Perdón, pero alguien que me contesté qué quiere decir Team Blue”.

Posteriormente, otros usuarios comenzaron a comentar que supuestamente el “team Blue” haría referencia a Mariana Zapata y Juanda Caribe, y no únicamente al participante de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué la reacción de Sheila Gándara causó revuelo tras video?

Tras el video, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de varios internautas. Algunos usuarios notaron que Sheila Gándara le dio “me gusta” a la publicación del creador de contenido.

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Sin embargo, tiempo después el “like” habría desaparecido, situación que provocó todavía más comentarios entre los seguidores.

Video sobre familia de Juanda Caribe desató inesperada reacción de Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

Mientras algunos aseguraban que Sheila se habría arrepentido, otros mencionaban que posiblemente el “me gusta” fue accidental.

Recientemente, también llamó la atención porque Sheila le dio “me gusta” a un video de una influencer que hablaba sobre la eliminación de Mariana Zapata, algo que igualmente generó revuelo en redes sociales.