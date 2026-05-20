Shakira habría lanzado fuerte indirecta a Piqué en su nueva canción mundialista

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial tras el lanzamiento de Dai Dai, la nueva canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy.

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La barranquillera, considerada por muchos como la “reina de los mundiales” gracias a los himnos que ha interpretado a lo largo de los años, presentó oficialmente el tema acompañado de un videoclip cargado de referencias futbolísticas y momentos históricos del deporte.

Sin embargo, hubo un detalle específico que rápidamente encendió las redes sociales y desató rumores sobre una posible indirecta hacia Gerard Piqué, su expareja.

Usuarios en TikTok, X e Instagram comenzaron a analizar una escena del video que para muchos no habría sido casualidad.

¿Cuál sería la indirecta de Shakira para Piqué en “Dai Dai”?

En una de las secuencias del videoclip, mientras se menciona a Cristiano Ronaldo como una de las grandes figuras del fútbol mundial, aparece un recordado momento del Mundial de Rusia 2018.

El clip muestra el histórico gol de tiro libre que Cristiano le marcó a España durante el empate entre Portugal y la selección española en la fase de grupos.

El detalle que llamó la atención de los internautas es que ese tanto llegó precisamente después de una falta cometida por Gerard Piqué.

Para muchos seguidores, la elección de esa escena no habría sido coincidencia y sería una indirecta cuidadosamente incluida por la cantante colombiana.

La nueva canción de Shakira para el Mundial tendría inesperada referencia a Piqué (Foto ROBYN BECK / AFP)

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¿Cuáles son las canciones mundialistas de Shakira?

Con Dai Dai, Shakira suma un nuevo himno futbolero a su carrera musical y marca su regreso oficial al universo de los mundiales desde La La La en Brasil 2014.

La nueva canción fue grabada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y hace parte de la apuesta musical de la FIFA para el Mundial 2026.

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha participado en varias canciones relacionadas con la Copa del Mundo.

Entre ellas destacan Waka Waka (This Time for Africa) de Sudáfrica 2010, considerada una de las canciones mundialistas más exitosas de la historia; La La La (Brazil 2014) y su presentación especial de Hips Don’t Lie durante el Mundial de Alemania 2006.

Con este nuevo lanzamiento, Shakira reafirma nuevamente su lugar como una de las artistas más representativas de los grandes eventos deportivos a nivel mundial.