Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Shakira invitó directamente a niños ugandeses al show del mundial y la reacción emocionó al mundo

Shakira sorprendió con la invitación a niños ugandeses para el mundial de fútbol y su reacción y alegría se hizo viral.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shakira invitó niños a su show del mundial.
Shakira invitó niños a su show del mundial y la reacción se hizo viral. (Foto de Shakira: Pablo Porciuncula/AFP) (Foto de los niños: Freepik)

Shakira es tendencia en las redes sociales debido a su decisión de llevar a los niños integrantes de una fundación de baile en Uganda para que la acompañen en el show de medio tiempo del próximo mundial de fútbol.

Shakira se hizo tendencia al escoger a un grupo de niños de Uganda.
Shakira se hizo tendencia al escoger a un grupo de niños de Uganda para que bailen junto a ella en el mundial. (Foto: Amy Sussman/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los niños de Uganda a la invitación de Shakira para hacer parte del show del mundial de fútbol?

La reacción de los pequeños emocionó a millones de internautas que celebraron la humildad de la cantante colombiana.

Shakira fue elegida para interpretar la canción oficial del evento deportivo, titulada “Dai Dai”, y desde el anuncio ha estado revisando videos de coreografías de grupos de baile de todo el mundo para incluirlos en su espectáculo.

Los niños ugandeses enviaron un clip que llamó la atención de la artista, quien no dudó en anunciarles directamente que habían sido los primeros seleccionados.

El momento fue conmovedor: los pequeños escucharon atentamente la invitación de Shakira y luego celebraron con saltos y gritos de alegría por un sueño que parecía imposible.

La oportunidad de participar en un evento de tal magnitud representa un cambio de vida para los integrantes de la fundación.

Artículos relacionados

No solo tendrán la posibilidad de mostrar su talento en un escenario global, sino que también recibirán visibilidad y apoyo para continuar con su formación artística.

La decisión de Shakira también ha sido interpretada como un mensaje de inclusión y diversidad cultural.

Al elegir un grupo de niños de Uganda, la artista reafirma su compromiso con dar voz a comunidades que pocas veces tienen acceso a escenarios internacionales.

Artículos relacionados

¿Cuándo es la presentación de Shakira en el mundial de fútbol?

La presentación de Shakira será en el partido inaugural del mundial, programado para el 11 de junio.

La expectativa es enorme, ya que en ocasiones anteriores la cantante ha ofrecido espectáculos memorables, como el mundial de Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López.

Los seguidores esperan un despliegue técnico y artístico impecable, con coreografías que integren a los niños ugandeses y otros grupos seleccionados de diferentes partes del mundo.

La barranquillera ha demostrado que sus presentaciones no solo son musicales, sino también narrativas, con mensajes que conectan con la audiencia global y siempre dejando en alto sus raíces colombianas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata no ocultó su cariño por Juanda Caribe y desató debate en redes Mariana Zapata

Mariana Zapata lanzó polémico mensaje sobre Juanda Caribe: “Lo mejor que me ha pasado”

Mariana Zapata compartió una publicación sobre Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia y generó revuelo en redes.

Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo Influencers

Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo: esto contó

Isabella Ladera confesó que atraviesa días difíciles en la etapa final de su embarazo y preocupó a sus seguidores con su estado de salud.

Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió

Luisa Fernanda W compartió emotivos momentos junto a su mamá y muchos aseguran que respondió a rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Lo más superlike

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba quedó “culpable” tras inesperada acusación de su esposo en La casa de los famosos Colombia

Beba terminó “culpable” en juicio de La casa de los famosos tras comentario de su esposo.

Caso Yulixa Toloza: su madre rompe el silencio y cuenta dónde será sepultada Viral

Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y revela dónde será sepultada

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía Karol G

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía; esto se sabe

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio