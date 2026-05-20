Shakira invitó directamente a niños ugandeses al show del mundial y la reacción emocionó al mundo

Shakira es tendencia en las redes sociales debido a su decisión de llevar a los niños integrantes de una fundación de baile en Uganda para que la acompañen en el show de medio tiempo del próximo mundial de fútbol.

Shakira se hizo tendencia al escoger a un grupo de niños de Uganda para que bailen junto a ella en el mundial. (Foto: Amy Sussman/AFP)

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¿Cómo reaccionaron los niños de Uganda a la invitación de Shakira para hacer parte del show del mundial de fútbol?

La reacción de los pequeños emocionó a millones de internautas que celebraron la humildad de la cantante colombiana.

Shakira fue elegida para interpretar la canción oficial del evento deportivo, titulada “Dai Dai”, y desde el anuncio ha estado revisando videos de coreografías de grupos de baile de todo el mundo para incluirlos en su espectáculo.

Los niños ugandeses enviaron un clip que llamó la atención de la artista, quien no dudó en anunciarles directamente que habían sido los primeros seleccionados.

El momento fue conmovedor: los pequeños escucharon atentamente la invitación de Shakira y luego celebraron con saltos y gritos de alegría por un sueño que parecía imposible.

La oportunidad de participar en un evento de tal magnitud representa un cambio de vida para los integrantes de la fundación.

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No solo tendrán la posibilidad de mostrar su talento en un escenario global, sino que también recibirán visibilidad y apoyo para continuar con su formación artística.

La decisión de Shakira también ha sido interpretada como un mensaje de inclusión y diversidad cultural.

Al elegir un grupo de niños de Uganda, la artista reafirma su compromiso con dar voz a comunidades que pocas veces tienen acceso a escenarios internacionales.

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¿Cuándo es la presentación de Shakira en el mundial de fútbol?

La presentación de Shakira será en el partido inaugural del mundial, programado para el 11 de junio.

La expectativa es enorme, ya que en ocasiones anteriores la cantante ha ofrecido espectáculos memorables, como el mundial de Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López.

Los seguidores esperan un despliegue técnico y artístico impecable, con coreografías que integren a los niños ugandeses y otros grupos seleccionados de diferentes partes del mundo.

La barranquillera ha demostrado que sus presentaciones no solo son musicales, sino también narrativas, con mensajes que conectan con la audiencia global y siempre dejando en alto sus raíces colombianas.