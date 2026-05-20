Isabella Ladera sorprendió con tiernas fotos junto a Hugo García antes de dar a luz, ¿qué reveló?

Isabella Ladera compartió emotivas fotografías junto a su pareja, Hugo García, en medio de la etapa final de su embarazo.

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¿Cómo fueron las fotografías que compartió Isabella Ladera?

En las imágenes que publicó en redes sociales, la modelo venezolana aparece junto al mar mostrando su avanzada barriguita de embarazo mientras disfruta de unos días de descanso con el influenciador.

En algunas fotografías también se observa a Isabella caminando por la playa y posando frente al mar, mientras que en otras aparece junto a Hugo García en un sendero, ambos sosteniendo con sus manos la barriga de la creadora de contenido.

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Otra de las imágenes que llamó la atención de sus seguidores fue una en la que la pareja aparece abrazada observando el mar.

Isabella Ladera enamoró con románticas fotos junto a Hugo García antes del parto

Asimismo, Isabella compartió una fotografía dentro del agua sobre una tabla de surfear y varias más del paseo que realizaron antes del nacimiento de su hijo.

Como bien se conoce, a comienzos de este año Isabella Ladera confirmó que estaba esperando un bebé luego de varios rumores que circulaban en redes sociales sobre su embarazo.

Desde entonces, la influenciadora no ha parado de compartir detalles de esta etapa e incluso ha hablado en varias ocasiones sobre algunos de los síntomas y cambios que ha experimentado durante el embarazo.

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Junto a las fotografías, Isabella escribió un emotivo mensaje dedicado a su hijo y a Hugo García.

“Las fotos que verá nuestro hijo de sus papás en unos 20 años. Te amamos, te amo. Gracias, gracias, gracias”, escribió la modelo venezolana.

Por su parte, Hugo García también reaccionó a la publicación y comentó: “Momentos que quedan para siempre. Los amo”.

Isabella Ladera enamoró con románticas fotos junto a Hugo García antes del parto

¿Qué reacciones generaron las emotivas imágenes de Isabella Ladera?

Las imágenes rápidamente generaron comentarios entre los seguidores, quienes notaron lo feliz que se ve Isabella Ladera en esta etapa de su vida.

Muchos internautas también comenzaron a preguntar cuándo nacerá el bebé, teniendo en cuenta que Isabella ya es madre de una niña de cinco años fruto de una relación anterior.

Entre las reacciones también aparecieron varios “me gusta” de famosos, entre ellas Manuela QM, quien también está próxima a dar a luz a su hijo, fruto de su relación con el cantante Blessd.