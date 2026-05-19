Carla Giraldo reveló tremenda ‘bombita’ sobre la nominación en La casa de los famosos, ¿qué cambió?

El último miércoles de nominación en La casa de los famosos Colombia tendrá varios cambios y una dinámica especial con los familiares de los semifinalistas, así lo dio a conocer Carla Giraldo durante la gala de la noche del 19 de mayo.

Artículos relacionados Juanda Caribe Así habría reaccionado Sheila Gándara a la eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos

¿Qué familiares están acompañando a los semifinalistas en La casa de los famosos Colombia?

Al inicio, la presentadora comentó que revelaría una “bombita” relacionada con este gran cambio.

Fue en ese momento cuando Carla confirmó que este miércoles 20 de mayo será la última jornada de nominación dentro del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe se reencontró con su mamá en La casa de los famosos, ¿qué le dijo de Sheila?

Además, Carla Giraldo explicó que en esta recta final los familiares que actualmente se encuentran dentro de la casa tendrán una participación importante en la conformación de la placa de nominados: votarán y nominarán. Y en esta gala, también se conocerá el primer nombre del primer finalista de La casa de los famosos Colombia.

Así será la última nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que el pasado lunes 18 de mayo ingresaron a la casa algunos familiares y personas cercanas de los cinco famosos que continúan en competencia: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro y Juanda Caribe.

En esta semana ingresaron las mamás de Valentino y Juanda, el esposo de Beba, el hijo de Alejandro y un amigo cercano de Tebi. Todos ellos permanecerán durante la semana compartiendo con los participantes y también harán parte de las votaciones de nominación.

¿Qué pasará con el liderazgo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Desde su llegada, los familiares se han llevado gran parte de la atención por varias conversaciones y situaciones que han ocurrido.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara mostró el resultado de su procedimiento tras comentario de Mariana Zapata: así luce

Uno de ellos, fue un pequeño accidente que sufrió el esposo de Beba, quien se golpeó la cabeza en el baño. También el momento en el que la mamá de Valentino lanzó curioso comentario de la tendinitis de Beba.

El Jefe informó que uno de los beneficios más importantes desaparecerá en esta etapa final, por lo que Alejandro Estrada, quien actualmente es el líder, ya no contará con inmunidad.

Así será la última nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Esto significa que el participante también podrá ser nominado y entrar en placa de eliminación con riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo.

No obstante, el jueves, durante el “robo” de salvación, Alejandro Estrada participará normalmente contra el famoso que gane la prueba.