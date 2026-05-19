Hijo de Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Yuli Ruiz y lanzó inesperado comentario

La casa de los famosos Colombia sigue dejando momentos que generan conversación dentro y fuera de la competencia. En esta ocasión, uno de los momentos más comentados ocurrió durante la visita de los familiares de los participantes.

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La llegada de Mamá Dora volvió a revolucionar la casa y provocó varias conversaciones entre los famosos y sus seres queridos.

Sin embargo, hubo una pregunta en particular que terminó desatando risas entre todos los presentes y tuvo como protagonista a Tommy, el hijo de Alejandro Estrada.

Todo ocurrió cuando Mamá Dora decidió preguntarle directamente si ya había hablado con Yuli Ruiz, quien tuvo un breve romance con el actor dentro de la competencia.

Hijo de Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Yuli Ruiz y causó risas (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo el hijo de Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz?

Durante una conversación con los participantes y sus familiares, Mamá Dora quiso saber si Tommy ya había tenido contacto con Yuli Ruiz tras todo lo ocurrido en el reality.

La pregunta inmediatamente generó carcajadas entre los presentes, incluyendo al mismo Alejandro Estrada y a su hijo.

Mamá Dora comentó que varios familiares ya habían hablado con las personas cercanas a los participantes, mencionando algunos ejemplos como el amigo de Tebi con Alexa o la mamá de Valentino con Juanse.

Aunque Tommy evitó responder directamente si había hablado o no con Yuli Ruiz, sí lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

El joven aseguró entre risas que prefería a Campanita antes que a la paisa, provocando aún más reacciones y burlas dentro de la casa.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la espontánea respuesta del hijo del actor.

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¿Qué más dijo Tommy sobre Yuli Ruiz?

Más adelante, durante otro momento de integración en la cocina, volvió a salir el tema de Yuli Ruiz.

La mamá de Valentino aprovechó para preguntarle a Alejandro Estrada si era cierto el comentario que había hecho sobre Yuli, relacionado con que le gustaba “del cuello para abajo”.

Ante esto, Tommy volvió a reaccionar y le dejó claro a su papá que nunca le permitiría olvidar lo sucedido dentro del reality.

El comentario generó nuevamente risas entre los participantes y familiares, quienes tomaron el momento con humor.