Mariana Zapata lanzó polémico mensaje sobre Juanda Caribe: “Lo mejor que me ha pasado”

Mariana Zapata volvió a encender las redes sociales luego de compartir una publicación que muchos interpretaron como una fuerte indirecta relacionada con su cercanía a Juanda Caribe.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella en La casa de los famosos

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, la paisa ha sido tema de conversación por los comentarios y críticas que surgieron alrededor de la amistad que construyó con el humorista dentro de la competencia.

Incluso, Mariana llegó a referirse a sí misma como “la m0za de Colombia” en tono de broma tras la ola de comentarios que recibió en redes sociales.

Ahora, una nueva publicación de la influenciadora volvió a generar debate entre sus seguidores.

Mariana Zapata compartió inesperada publicación sobre Juanda Caribe tras salir del reality (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Mariana Zapata sobre Juanda Caribe?

A través de sus historias de Instagram, Mariana Zapata publicó una fotografía tomada justo en el momento de su despedida del reality.

En la imagen aparece Juanda Caribe abrazándola tras su eliminación de la competencia.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas no fue la fotografía, sino la canción que decidió usar para acompañar el momento.

La creadora de contenido eligió el tema ¿Cómo pasó? de Ela Taubert, una canción que habla sobre el cariño inesperado que nace entre dos personas en muy poco tiempo.

Una de las frases más comentadas del tema fue:

“Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado”.

La letra rápidamente fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje dirigido a Juanda Caribe y, para otros, una indirecta hacia quienes criticaron la cercanía entre ambos durante el reality.

La publicación no tardó en viralizarse en TikTok y X, donde cientos de usuarios comenzaron a reaccionar al gesto de Mariana.

Artículos relacionados Viral Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de operación estética: Claudia Serrato reaccionó

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las opiniones en redes estuvieron completamente divididas.

Mientras algunos internautas criticaron nuevamente la relación de amistad entre Mariana y Juanda, otros defendieron a la creadora de contenido y aseguraron que entre ambos siempre existió una conexión genuina y especial.

Comentarios como “Mariana sin miedo a la funa” o “esa amistad fue de las más reales del programa” comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas.

Otros seguidores destacaron que, pese a las críticas, Mariana continúa mostrando abiertamente el cariño que siente por Juanda Caribe tras su paso por el reality.