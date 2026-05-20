Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo: esto contó

Isabella Ladera encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir varios mensajes donde confesó que no atraviesa un buen momento de salud durante la etapa final de su embarazo.

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La creadora de contenido, quien espera a su primer hijo junto a Hugo García, abrió su corazón en redes sociales y habló sobre las dificultades físicas y emocionales que ha experimentado en las últimas semanas.

Isabella Ladera preocupó al confesar complicado estado de salud en su embarazo (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué le pasó a Isabella Ladera?

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera compartió una fotografía donde confesó sentirse bastante mal de salud.

Aunque no especificó exactamente qué complicación médica atraviesa, sí explicó que ha tenido días muy difíciles debido al cansancio y a los cambios propios de la recta final de su embarazo.

La venezolana contó que en ese momento se encontraba acompañada por sus padres, quienes estaban cuidándola y preparándole una sopa mientras ella descansaba.

Pese al difícil momento, Isabella aseguró sentirse agradecida por tener a su familia cerca.

Además, reveló que en las últimas semanas ha presentado síntomas como insomnio, dolores físicos constantes, agotamiento extremo y dificultades para concentrarse.

La influenciadora confesó que siente que su cuerpo y su mente ya no responden igual debido al avanzado estado de gestación.

Sin embargo, también aseguró que, a pesar del cansancio, vive esta etapa con mucho amor y gratitud.

Isabella expresó que se siente feliz de haber llegado hasta este punto del embarazo y afirmó que disfruta cada movimiento de su bebé, así como los cambios que ha experimentado su cuerpo.

“voy a extrañar”, dejó entrever en uno de sus mensajes.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Aunque Isabella Ladera no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento de su bebé, la creadora de contenido reveló que actualmente se encuentra en sus últimas semanas de embarazo.

Por los tiempos que ha compartido en redes, muchos seguidores calculan que estaría entre la semana 33 y 34 de gestación.

Esto significaría que el nacimiento del bebé podría darse entre mediados de junio y comienzos de julio.

Hasta el momento, Isabella y Hugo García no han revelado públicamente el nombre del pequeño, hecho que también ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

La llegada del bebé marcará un momento muy especial para la pareja, ya que será el primer hijo juntos y el segundo para la influenciadora venezolana.