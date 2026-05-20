Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo: esto contó

Isabella Ladera confesó que atraviesa días difíciles en la etapa final de su embarazo y preocupó a sus seguidores con su estado de salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo
Isabella Ladera alarmó a sus seguidores tras revelar delicado momento en su embarazo (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir varios mensajes donde confesó que no atraviesa un buen momento de salud durante la etapa final de su embarazo.

Artículos relacionados

La creadora de contenido, quien espera a su primer hijo junto a Hugo García, abrió su corazón en redes sociales y habló sobre las dificultades físicas y emocionales que ha experimentado en las últimas semanas.

Isabella Ladera preocupó al confesar complicado estado de salud en su embarazo
Isabella Ladera preocupó al confesar complicado estado de salud en su embarazo (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué le pasó a Isabella Ladera?

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera compartió una fotografía donde confesó sentirse bastante mal de salud.

Aunque no especificó exactamente qué complicación médica atraviesa, sí explicó que ha tenido días muy difíciles debido al cansancio y a los cambios propios de la recta final de su embarazo.

La venezolana contó que en ese momento se encontraba acompañada por sus padres, quienes estaban cuidándola y preparándole una sopa mientras ella descansaba.

Pese al difícil momento, Isabella aseguró sentirse agradecida por tener a su familia cerca.

Además, reveló que en las últimas semanas ha presentado síntomas como insomnio, dolores físicos constantes, agotamiento extremo y dificultades para concentrarse.

La influenciadora confesó que siente que su cuerpo y su mente ya no responden igual debido al avanzado estado de gestación.

Sin embargo, también aseguró que, a pesar del cansancio, vive esta etapa con mucho amor y gratitud.

Isabella expresó que se siente feliz de haber llegado hasta este punto del embarazo y afirmó que disfruta cada movimiento de su bebé, así como los cambios que ha experimentado su cuerpo.

“voy a extrañar”, dejó entrever en uno de sus mensajes.

Artículos relacionados

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Aunque Isabella Ladera no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento de su bebé, la creadora de contenido reveló que actualmente se encuentra en sus últimas semanas de embarazo.

Por los tiempos que ha compartido en redes, muchos seguidores calculan que estaría entre la semana 33 y 34 de gestación.

Esto significaría que el nacimiento del bebé podría darse entre mediados de junio y comienzos de julio.

Hasta el momento, Isabella y Hugo García no han revelado públicamente el nombre del pequeño, hecho que también ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

La llegada del bebé marcará un momento muy especial para la pareja, ya que será el primer hijo juntos y el segundo para la influenciadora venezolana.

Isabella Ladera confesó que atraviesa días difíciles en la etapa final de su embarazo
Isabella Ladera confesó que atraviesa días difíciles en la etapa final de su embarazo (Foto Ivan Apfel / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata no ocultó su cariño por Juanda Caribe y desató debate en redes Mariana Zapata

Mariana Zapata lanzó polémico mensaje sobre Juanda Caribe: “Lo mejor que me ha pasado”

Mariana Zapata compartió una publicación sobre Juanda Caribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia y generó revuelo en redes.

Shakira invitó niños a su show del mundial. Shakira

Shakira invitó directamente a niños ugandeses al show del mundial y la reacción emocionó al mundo

Shakira sorprendió con la invitación a niños ugandeses para el mundial de fútbol y su reacción y alegría se hizo viral.

Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W desmiente rumores de distanciamiento con su madre: esto compartió

Luisa Fernanda W compartió emotivos momentos junto a su mamá y muchos aseguran que respondió a rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Lo más superlike

Imágenes de Blessd con Manuela QM en baby shower avivaron rumores sobre su relación Blessd

Blessd apareció junto a Manuela QM en emotivo momento durante baby shower de su hijo, Caleb

Blessd y Manuela QM protagonizaron emotivo momento durante el baby shower de su hijo, Caleb que causó revuelo.

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba quedó “culpable” tras inesperada acusación de su esposo en La casa de los famosos Colombia

Caso Yulixa Toloza: su madre rompe el silencio y cuenta dónde será sepultada Viral

Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y revela dónde será sepultada

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio