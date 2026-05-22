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Jhorman Toloza rompió el silencio y expuso inesperados detalles sobre Alexa Torrex y Melissa Gate

Jhorman Toloza reaccionó a la polémica entre Melissa Gate y Alexa Torrex y aseguró que varias amistades dentro del medio habrían sido por conveniencia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza destapó supuesto interés oculto detrás de amistad entre Alexa y Melissa
Jhorman Toloza destapó supuesto interés oculto detrás de amistad entre Alexa y Melissa (Foto Canal RCN)

La polémica entre Melissa Gate y Alexa Torrex sigue creciendo en redes sociales y ahora fue Jhorman Toloza quien decidió pronunciarse sobre toda la situación con unas declaraciones que rápidamente generaron revuelo entre los seguidores de las creadoras de contenido.

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Jhorman Toloza rompió el silencio y expuso inesperados detalles sobre Alexa Torrex
Jhorman Toloza rompió el silencio y expuso inesperados detalles sobre Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la polémica entre Melissa Gate y Alexa Torrex?

Todo comenzó luego de que Melissa Gate realizara un en vivo donde lanzó fuertes declaraciones contra una persona que, según ella, se habría aprovechado de su amistad y apoyo para ganar reconocimiento en redes sociales.

Aunque la finalista de La casa de los famosos Colombia nunca mencionó nombres directamente, muchos usuarios interpretaron que se trataba de Alexa Torrex.

Durante la transmisión, Melissa aseguró que entendió quién era realmente esa persona cuando la vio públicamente junto a alguien que ella consideraba su enemiga, después de que ambas supuestamente hablaran mal de esa misma persona.

Además, lanzó comentarios bastante fuertes donde la catalogó como una persona falsa, hipócrita y aprovechada, afirmando incluso que intentó copiarla para crecer en redes sociales.

Tras el revuelo que causaron las declaraciones, Alexa Torrex decidió responder por medio de sus redes sociales.

La cucuteña aseguró que nunca esperó escuchar ese tipo de palabras de alguien a quien consideraba una amiga y confesó sentirse bastante afectada por toda la situación.

Alexa también reveló que intentó comunicarse con Melissa Gate para aclarar las cosas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, negó haber querido copiarla y explicó que su cercanía con personas que no se llevan bien con Melissa no significa nada ya que ella no quiere involucrarse en peleas ajenas.

Jhorman Toloza lanzó polémicas acusaciones en medio de pelea entre Melissa y Alexa
Jhorman Toloza lanzó polémicas acusaciones en medio de pelea entre Melissa y Alexa (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Melissa Gate y Alexa Torrex?

Ahora, Jhorman Toloza decidió entrar en la polémica y compartió una historia en Instagram hablando directamente sobre el tema.

El creador de contenido comenzó diciendo que Alexa “cree que todo el mundo es amigo de ella, pero no todo el mundo es amigo de Alexa”.

Además, aseguró que el manager de la creadora de contenido hablaba muy mal de Melissa Gate y que constantemente le aconsejaba acercarse a figuras reconocidas como Melissa, Yina Calderón y Nicolás Arrieta porque eso le convenía para crecer y fortalecerse dentro de La casa de los famosos Colombia.

“La verdad es: que ese manager hablaba peeeestes de Melisa, pero pesteeees. Y el gordo ese le decía hágase amiga de ella que eso le conviene para la casa, busque Yina también, mire que Nicolás Arrieta va a entrar”

Jhorman también lanzó un comentario que llamó la atención de los usuarios, asegurando que ahora, tras terminar el reality, Alexa estaría buscando acercarse a Marcela Reyes.

“Pero bueno le funcionó, ahora qué?... La casa se acabó, vamos a buscar a Marcela Reyes mi nueva amiga JAJAJAJJAJAJA”

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