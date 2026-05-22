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Jhonny Rivera así reaccionó tras pregunta sobre el embarazo de Jenny López: “qué emoción”

Tras los rumores de embarazo de Jenny López, así reaccionó Jhonny Rivera a la pregunta de un fan.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Pregunta sobre embarazo de Jenny López tomó por sorpresa a Jhonny Rivera
Así reaccionaron Jhonny Rivera y Jenny López a rumores de embarazo. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera causó revuelo en redes sociales luego de reaccionar a los rumores sobre un supuesto embarazo de su esposa, Jenny López.

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¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera a los rumores de embarazo?

El cantante de música popular realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde varios usuarios aprovecharon para preguntarle sobre diferentes temas de su vida personal.

Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue la de un internauta que escribió: “Yo sé que ya estás esperando tu segundo hijo”.

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Tras leer el comentario, Jhonny Rivera decidió reaccionar de inmediato y preguntarle directamente a Jenny López, quien se encontraba cerca de él.

Pregunta sobre embarazo de Jenny López tomó por sorpresa a Jhonny Rivera
Así reaccionaron Jhonny Rivera y Jenny López a rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

En el video se observa al cantante con gesto de sorpresa y llevando una mano al pecho mientras mira a su esposa.

“¿Yo no sabía, amor? ¿Tú sabías?”, le preguntó entre risas mientras le mostraba el mensaje que había enviado el usuario.

Jenny López, por su parte, también reaccionó sorprendida y soltó una carcajada antes de responder que: “No, no sabía”, respondió la también cantante.

Jhonny Rivera continuó el juego y respondió de manera irónica al comentario del seguidor.

“Seguro que nos cogiste de sorpresa, no teníamos ni idea”, comentó el intérprete y luego Jhonny Rivera: dice “qué emoción” Mientras se escucha la risa de Jenny López al fondo.

¿Por qué surgieron rumores sobre el embarazo de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

Desde hace varios días en redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre un posible embarazo de Jenny López.

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Algunos usuarios aseguraban que unas recientes fotografías compartidas por la pareja se alcanzaban a notar una supuesta barriguita, por lo que empezaron las especulaciones sobre la llegada de un bebé.

Pregunta sobre embarazo de Jenny López tomó por sorpresa a Jhonny Rivera
Así reaccionaron Jhonny Rivera y Jenny López a rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que, Jhonny Rivera y Jenny López se casaron a principios de este año en una ceremonia religiosa realizada en un corregimiento cercano a Pereira.

La boda llamó la atención en redes sociales por la presencia de varios artistas, famosos e influenciadores invitados.

Luego de la ceremonia, la pareja permaneció más de un mes fuera de Colombia.

Inicialmente estuvieron en Europa debido a algunas presentaciones musicales que ya tenían programadas y posteriormente viajaron a Dubái para disfrutar de su luna de miel.

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