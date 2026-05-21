Salen a la luz nuevas fotos de Yulixa Toloza antes de su trágica muerte

Nuevas fotografías de Yulixa Toloza salieron a la luz en medio de la conmoción que ha generado su fallecimiento. Las imágenes, tomadas antes de someterse a un procedimiento estético, muestran cómo lucía la mujer, previo a su trágica muerte; un caso que continúa despertando preguntas mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados Viral Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

¿Qué muestran las fotografías inéditas de Yulixa Toloza antes de su trágica muerte?

En las últimas horas familiares de Yulixa Toloza se han ido pronunciando por medio de sus redes sociales con emotivas publicaciones en homenaje a la mujer que fue hallada sin vida el pasado martes 19 de mayo tras permanecer una semana desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina al sur de Bogotá.

Familia de Yulixa Toloza conmueve con video tras hallazgo de su cuerpo. (Foto: Freepik)

Una de sus sobrinas identificada como Karen León compartió un carrete de fotografías por medio de su cuenta de Instagram, en donde recopiló diversos momentos junto a la mujer de 52 años, junto a un extenso mensaje.

Artículos relacionados Talento nacional Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

En las imágenes se ve a Yulixa muy sonriente compartiendo con sus sobrinas en diferentes momentos de su vida entre salidas y viajes a otros lugares del país.

¿Qué dijo Karen León, sobrina de Yulixa Toloza, sobre ella?

Karen León despidió a su tía Yulixa Toloza con un emotivo mensaje en el que recordó el amor, apoyo y compañía que recibió de ella desde que era niña. La joven destacó que Yulixa siempre estuvo presente en los momentos importantes de su vida, cuidándola, aconsejándola y ayudándola incluso cuando se sentía sola en Bogotá.

También recordó detalles cotidianos que marcaron su relación, como las veces que la acompañaba al médico, le ofrecía comida y abrigo en su casa o compartían conversaciones “sin tapujos”.

Artículos relacionados Viral Yulixa Toloza fue hallada sin vida tras siete días desaparecida: Yuli Ruiz reaccionó

En su dedicatoria, Karen aseguró que Yulixa era una mujer muy querida por toda su familia dentro y fuera de Colombia, y que su forma de amar era única y genuina. Además, lamentó profundamente que el último día que compartieron juntas terminara convirtiéndose en una despedida inesperada. Finalmente, expresó que siempre la amará y que extrañarla será el reflejo del privilegio que significó haberla tenido en su vida.