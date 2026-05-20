Así reaccionó Alejandro Estrada tras convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombiaquedó en shock tras conocer que Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de la tercera temporada del reality del Canal RCN.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del 20 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el actor logró asegurar su cupo en la final luego de la última jornada de nominación, en la que no solo votaron los participantes, sino también los familiares invitados a la casa.

En medio de la dinámica de esta semana, famosos y familiares dieron sus votos dentro del confesionario, mientras otros lo hicieron de frente.

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Finalmente, Juanda Caribe y Tebi Bernal terminaron con la misma cantidad de votos, por lo que ambos quedaron automáticamente en placa de nominación.

La reacción de Alejandro Estrada al convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, Alejandro Estrada logró convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos Colombia, además de haber sido el último líder de la semana.

Cabe recordar que Valentino Lázaro quedó nominado por decisión del público, mientras que Beba ya estaba en placa tras la salida de Mariana Zapata.

Tras escuchar el anuncio, Alejandro reaccionó abrazando emocionado a su hijo, quien actualmente se encuentra dentro de la casa acompañándolo en esta recta final.

Tebi Bernal también se acercó a felicitarlo e incluso el amigo del participante se unió al abrazo.

Posteriormente, Alejandro expresó que estaba intentando contener las lágrimas y aseguró que para él era muy importante vivir ese momento junto a su hijo.

¿Por qué Alejandro Estrada se asustó durante la gala en La casa de los famosos Colombia?

En la gala también hubo un momento de tensión, cuando Carla Giraldo con voz sería preguntó quiénes habían estado tratando de abril el sobre plateado que estaba en la sala.

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Por lo que Valentino y Alejandro expresaron que solo lo tocaron, pero no lo abrieron, Carla por su parte sería le pidió a Alejandro que se levantara y tomará el sobre.

La reacción de Alejandro Estrada al convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, a la orden de Carla, Alejandro Estrada tuvo que abrir el sobre y leer su contenido, quien estaba muy nervioso pues pensaba que se trataba de una mala noticia o posiblemente una sanción por parte del Jefe.

Sin embargo, al leer el contenido del sobre, todos los participantes quedaron sorprendidos al conocer que la próxima semana se llevará a cabo oficialmente la gran final de La casa de los famosos Colombia.