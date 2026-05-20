Marcelo Cezán reveló insólito cambio en las reglas de La casa de los famosos que transformará el juego

Marcelo Cezán sorprendió a los televidentes de La casa de los famosos Colombia al revelar un importante cambio en la dinámica de nominación que podría modificar completamente la estrategia de los semifinalistas en la recta final de la competencia.

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Durante la gala del pasado 20 de mayo, el presentador lanzó lo que calificó como una verdadera “bombita” dentro del reality, ya que las reglas para conformar la placa de nominados tendrán una variación nunca antes vista en esta temporada.

¿Qué cambio anunció Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia?

Marcelo Cezán explicó que, a diferencia de las semanas anteriores, los participantes ahora sí conocerán quién fue el famoso elegido por el público para ir directamente a placa de nominación.

Hasta ahora, los famosos no tenían claridad sobre quién estaba nominado por decisión de los televidentes y quién llegaba a la placa por los votos de sus compañeros dentro de la casa.

Sin embargo, con esta nueva modificación, los famosos sabrán desde el inicio cuál de sus compañeros recibió menos apoyo del público y quedó automáticamente nominado.

Esto cambiará por completo la estrategia de votación dentro de la casa, ya que el participante seleccionado por los televidentes no podrá recibir votos nuevamente por parte de sus compañeros.

De esta manera, los semifinalistas tendrán menos opciones al momento de nominar y deberán replantear sus alianzas y decisiones dentro del juego.

Marcelo Cezán anunció inesperada modificación que revolucionará el reality (Foto Canal RCN)

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¿Qué otro cambio hubo en las nominaciones de La casa de los famosos Colombia?

Pero ese no fue el único ajuste importante revelado esta semana.

En la gala del 19 de mayo, Carla Giraldo confirmó otro hecho histórico dentro de La casa de los famosos Colombia.

Por primera vez en las tres temporadas del programa, los familiares de los semifinalistas tendrán poder de decisión en la noche de nominación.

Los acompañantes que actualmente se encuentran dentro de la casa podrán dar votos y participar directamente en la conformación de la placa.

La noticia generó todo tipo de reacciones, ya que este nuevo beneficio podría influir considerablemente en el rumbo de la competencia y aumentar la tensión entre los participantes justo antes de la gran final.