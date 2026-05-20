Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marcelo Cezán reveló insólito cambio en las reglas de La casa de los famosos que transformará el juego

Marcelo Cezán reveló un inesperado cambio en las nominaciones de La casa de los famosos Colombia que modificará las estrategias de los participantes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Marcelo Cezán reveló insólito cambio en las reglas de La casa de los famosos que transformará el juego
Marcelo Cezán reveló insólito cambio en las reglas de La casa de los famosos que transformará el juego (Foto Canal RCN)

Marcelo Cezán sorprendió a los televidentes de La casa de los famosos Colombia al revelar un importante cambio en la dinámica de nominación que podría modificar completamente la estrategia de los semifinalistas en la recta final de la competencia.

Artículos relacionados

Durante la gala del pasado 20 de mayo, el presentador lanzó lo que calificó como una verdadera “bombita” dentro del reality, ya que las reglas para conformar la placa de nominados tendrán una variación nunca antes vista en esta temporada.

¿Qué cambio anunció Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia?

Marcelo Cezán explicó que, a diferencia de las semanas anteriores, los participantes ahora sí conocerán quién fue el famoso elegido por el público para ir directamente a placa de nominación.

Hasta ahora, los famosos no tenían claridad sobre quién estaba nominado por decisión de los televidentes y quién llegaba a la placa por los votos de sus compañeros dentro de la casa.

Sin embargo, con esta nueva modificación, los famosos sabrán desde el inicio cuál de sus compañeros recibió menos apoyo del público y quedó automáticamente nominado.

Esto cambiará por completo la estrategia de votación dentro de la casa, ya que el participante seleccionado por los televidentes no podrá recibir votos nuevamente por parte de sus compañeros.

De esta manera, los semifinalistas tendrán menos opciones al momento de nominar y deberán replantear sus alianzas y decisiones dentro del juego.

Marcelo Cezán anunció inesperada modificación que revolucionará el reality
Marcelo Cezán anunció inesperada modificación que revolucionará el reality (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué otro cambio hubo en las nominaciones de La casa de los famosos Colombia?

Pero ese no fue el único ajuste importante revelado esta semana.

En la gala del 19 de mayo, Carla Giraldo confirmó otro hecho histórico dentro de La casa de los famosos Colombia.

Por primera vez en las tres temporadas del programa, los familiares de los semifinalistas tendrán poder de decisión en la noche de nominación.

Los acompañantes que actualmente se encuentran dentro de la casa podrán dar votos y participar directamente en la conformación de la placa.

La noticia generó todo tipo de reacciones, ya que este nuevo beneficio podría influir considerablemente en el rumbo de la competencia y aumentar la tensión entre los participantes justo antes de la gran final.

Carla Giraldo reveló que los familiares de los famosos podrán votar en la nominación
Carla Giraldo reveló que los familiares de los famosos podrán votar en la nominación (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así reaccionó Alejandro Estrada tras convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos

Se conoció quién fue el primer finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos y hubo reacciones inesperadas.

Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia tras la última nominación La casa de los famosos

Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia y se conoció al primer finalista, ¿qué pasó?

La casa de los famosos definió su última placa y sorprendió al revelarse al primer finalista.

Esposo de Beba la acusó en pleno juicio de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba quedó “culpable” tras inesperada acusación de su esposo en La casa de los famosos Colombia

Beba terminó “culpable” en juicio de La casa de los famosos tras comentario de su esposo.

Lo más superlike

Yina Calderón respondió a quienes la señalaron por juzgar a Alejandro Estrada La casa de los famosos

Yina Calderón rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y causó revuelo en redes

Yina Calderón respondió a los usuarios que la criticaron por sus comentarios sobre Alejandro Estrada y aseguró que sus opiniones son únicamente sobre el juego.

Imágenes de Blessd con Manuela QM en baby shower avivaron rumores sobre su relación Blessd

Blessd apareció junto a Manuela QM en emotivo momento durante baby shower de su hijo, Caleb

Caso Yulixa Toloza: su madre rompe el silencio y cuenta dónde será sepultada Viral

Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y revela dónde será sepultada

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio