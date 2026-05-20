Koral Costa sorprendió al anunciar que será mamá: reveló el procedimiento que se hará

Koral La Diva sorprendió a sus seguidores al compartir una de las decisiones más importantes de su vida personal: convertirse en mamá.

La influenciadora y cantante reveló en sus redes sociales que iniciará un proceso de inseminación artificial, noticia que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

Durante mucho tiempo, Koral había sido blanco de críticas y cuestionamientos relacionados con la maternidad, especialmente por no haber tenido hijos durante su larga relación con Omar Murillo, conocido popularmente como Bola 8.

Ahora, la creadora de contenido decidió hablar abiertamente del tema y explicar las razones detrás de esta importante decisión.

Koral La Diva reveló que iniciará proceso para convertirse en mamá (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Koral La Diva sobre su deseo de ser mamá?

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Koral confesó que el proceso de inseminación artificial es algo que viene pensando desde hace bastante tiempo.

La cantante dejó claro que no se trata de una decisión impulsiva ni tomada por presión externa, sino de un deseo genuino que ha venido construyendo con conciencia y amor.

“Me haré inseminación artificial. Lo he pensado por tiempo, no es una decisión tomada con afán”, expresó.

Asimismo, habló sobre las críticas que recibió durante años por no haberse convertido en madre.

Koral aseguró que muchas personas la juzgaron por no tener hijos, sin entender que cada mujer vive los procesos de maternidad de manera distinta y en tiempos diferentes.

También explicó que decidió buscar acompañamiento profesional y rodearse de especialistas capacitados para iniciar correctamente el procedimiento.

La influenciadora afirmó que este paso representa mucho más que un simple deseo, describiéndolo como un acto de amor profundo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La noticia generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Muchos usuarios felicitaron a Koral y le enviaron mensajes de apoyo y bendiciones para esta nueva etapa.

Algunas personas incluso le pidieron que comparta el paso a paso de su proceso para visibilizar más este tipo de procedimientos.

“Sería lindo que nos contaras toda esta experiencia”, escribió una seguidora.

Sin embargo, también surgieron comentarios críticos por parte de algunos internautas que cuestionaron que anunciara públicamente la decisión.

Pese a las opiniones divididas, la mayoría de mensajes estuvieron enfocados en desearle éxito y felicidad en este nuevo camino hacia la maternidad.