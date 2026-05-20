En la recta final de La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán y Carla Giraldo sorprendieron a los participantes con nuevas “bombitas” que cambiaron por completo este último miércoles de nominación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella en La casa de los famosos

¿Qué pasó con el sobre plateado en La casa de los famosos?

Desde la gala anterior, Carla Giraldo ya había adelantado que en esta ocasión no solo nominarían los participantes, sino también los familiares que actualmente se encuentran como invitados en la casa más famosa de Colombia.

Sin embargo, durante la gala de nominación hubo otra sorpresa que tomó desprevenidos a los famosos. Los presentadores revelaron que, antes de iniciar las votaciones, los participantes conocerían quién había sido el nominado por el público.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reacciona tras ser mencionada por Juanda Caribe: “tú eras mi mundo”

Posteriormente, Carla y Marcelo anunciaron por primera vez en las tres temporadas quién había sido el nominado por decisión del público. En esta oportunidad, el participante que quedó automáticamente en placa fue Valentino Lázaro.

Así se vivió el último miércoles de nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Beba de la Cruz ya se encontraba nominada desde días atrás tras la eliminación de Mariana Zapata.

¿Cómo quedó la placa y quién se convirtió en finalista en La casa de los famosos Colombia?

La dinámica de nominación se realizó con una caja de regalos que contenía medallas enumeradas. Dependiendo del número que les correspondía, los participantes y sus familias definían sentarse en el orden en el sofá.

Artículos relacionados Talento nacional Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

En ese orden uno debía dar su voto de frente y el siguiente lo hacía en el confesionario dando dos y un voto.

Cabe recordar que en esta ocasión únicamente podían recibir votos Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Así se vivió el último miércoles de nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron cómo quedó conformada la placa de nominación de la semana.

Juanda Caribe y Tebi Bernal terminaron con la misma cantidad de votos, por lo que ambos quedaron nominados.

A ellos se sumaron Valentino Lázaro, quien fue enviado a placa por decisión del público, y Beba de la Cruz, quien ya estaba nominada tras la salida de Mariana Zapata.

De esta manera, Alejandro Estrada logró convertirse en el primer finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La final será la próxima semana por el Canal RCN.