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Yina Calderón rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y causó revuelo en redes

Yina Calderón respondió a los usuarios que la criticaron por sus comentarios sobre Alejandro Estrada y aseguró que sus opiniones son únicamente sobre el juego.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón respondió a quienes la señalaron por juzgar a Alejandro Estrada
Yina Calderón respondió a quienes la señalaron por juzgar a Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

Yina Calderón volvió a generar polémica en redes sociales luego de responder a las críticas que recibió por sus comentarios sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

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A pocos días de conocerse al ganador de la tercera temporada del reality, la empresaria huilense decidió aclarar su postura frente al actor, luego de que varios usuarios la señalaran de ser injusta y dura con él.

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas que Yina realizó en sus historias de Instagram.

Yina Calderón rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y desató polémica
Yina Calderón rompió el silencio sobre Alejandro Estrada y desató polémica (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Alejandro Estrada?

Uno de sus seguidores le escribió un comentario asegurando que estaba siendo “mala persona” con Alejandro Estrada y cuestionando la forma en que lo juzgaba dentro del programa.

El usuario incluso le dijo que no todas las personas tenían que ser como ella “mala amiga y traicionera”, comentario que no pasó desapercibido para Yina.

Ante esto, la influenciadora respondió de manera contundente y explicó que sus opiniones estaban relacionadas únicamente con el desarrollo del reality y no con la calidad humana del actor.

Yina aseguró que Alejandro Estrada logró ganarse el cariño del público colombiano y que probablemente sea un gran ser humano fuera de cámaras.

Sin embargo, insistió en que, dentro de la competencia, fue un participante “mueble”, término que suele utilizarse en realities para referirse a concursantes que generan poco contenido o protagonismo.

La empresaria también afirmó que muchas veces este tipo de programas no los gana quien más polémica o contenido produce, sino quien logra conectar emocionalmente con la audiencia.

“Puede ser buena gente, buen parche, pero fue un mueble”, dejó claro Yina en su respuesta.

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El actor logró avanzar directamente a la final luego de no quedar nominado ni por el público ni por sus compañeros.

La última placa quedó conformada por Beba, nominada por Mariana Zapata tras su eliminación; Valentino, quien fue elegido por el público; y Juanda Caribe junto a Tebi Bernal, quienes empataron en las votaciones de la casa.

Alejandro Estrada primer finalista
Alejandro Estrada se convierte en el primer finalista de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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