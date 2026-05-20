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Yulixa Toloza fue hallada sin vida tras siete días desaparecida: Yuli Ruiz reaccionó

Yuli Ruiz se pronunció por medio de sus redes sociales frente al caso de Yulixa Toloza e hizo llamado a sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El llamado que hizo Yuli Ruiz tras la muerte de Yulixa Toloza.
El llamado que hizo Yuli Ruiz tras la muerte de Yulixa Toloza. (Foto Canal RCN | Freepik).

La tarde del pasado martes 20 de mayo fue hallada sin vida Yulixa Toloza, quien desapareció poco después de someterse a una operación estética en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, causando gran conmoción entre los colombianos, entre ellos Yuli Ruiz, quien aprovechó para hacer un llamado a sus fans.

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¿En dónde fue hallada Yulixa Toloza?

El pasado sábado 13 de mayo fue la última vez que Yulixa Toloza fue vista con vida, luego de que saliera de un procedimiento médico.

Conmoción por muerte de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de una “lipo”
Conmoción por muerte de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de una “lipo” en un establecimiento clandestino. (Foto Freepik)

Según relataron amigas cercanas de la mujer de 52 años, por recomendación del personal que realizó el procedimiento, se decidió dejarla internada una noche. Sin embargo, al consultar sobre su estado, comenzaron a presentarse inconsistencias.

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De acuerdo con el testimonio de una de sus amigas, el personal informó inicialmente que Yulixa habría decidido retirarse del lugar por su propia cuenta y sin compañía. Posteriormente, comenzaron a llegar mensajes en los que supuestamente la mujer afirmaba que iba en un vehículo con mareo y náuseas.

Hallazgo de Yulixa Toloza genera dolor en redes: Claudia Serrato dejó emotivo mensaje
Hallazgo de Yulixa Toloza genera dolor en redes: Claudia Serrato dejó emotivo mensaje (Foto freepik)

No obstante, el sábado 16 de mayo a las 7:24 p. m., cámaras de seguridad del sector registraron el momento en el que la mujer fue sacada del establecimiento. Con el vehículo como principal pista, la SIJIN inició un rastreo que permitió ubicarlo en Cúcuta. Finalmente, las autoridades confirmaron que Yulixa Toloza fue hallada sin vida en una vía de Apulo, Cundinamarca.

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¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a la noticia de Yulixa Toloza?

Una vez Noticias RCN confirmó que Yulixa Toloza fue hallada sin vida tras siete días desaparecida, Yuli Ruiz usó sus redes sociales no solo para expresar su opinión sobre el lamentable caso, sino también para hacer un llamado a su comunidad sobre la importancia de los procedimientos estéticos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró desconcertada ante la situación y cuestionó cómo hay personas capaces de lucrarse poniendo en riesgo la vida de otros y, además, de abandonar a sus pacientes sin dar la cara cuando ocurre una tragedia.

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“Me arruga el corazón pensar que aún existan personas capaces de lucrarse poniendo en riesgo la vida de otros y, peor aún, que cuando ocurre una tragedia, abandonen a sus pacientes y no den la cara”.

Asimismo, pidió a su comunidad investigar muy bien a los profesionales antes de someterse a cualquier procedimiento, para evitar caer en manos de personas inescrupulosas.

“Por favor, investiguen muy bien dónde o con quién se realizan cualquier procedimiento. La salud y la vida no se negocian. Qué dolor tan grande, esto me pone muy triste”.

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