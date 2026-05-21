Mamá de Yulixa Toloza revela la última conversación con su hija: no le contó sobre su procedimiento

El caso de Yulixa Toloza continúa generando conmoción entre los colombianos, quienes han seguido de cerca todo lo ocurrido con la mujer de 52 años que fue hallada sin vida siete días después de someterse a un procedimiento estético y desaparecer. Su madre, Nubia Toloza, reveló desgarradores detalles sobre su última conversación con ella.

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¿Mamá de Yulixa Toloza no estaba enterada de su procedimiento estético?

Luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, su mamá, Nubia Toloza, rompió el silencio. En medio de su relato, la mujer reveló detalles sobre la última conversación que tuvo con su hija y confesó que desconocía por completo el procedimiento estético al que se había sometido. Por eso, la noticia de su desaparición tomó por sorpresa a toda la familia.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

Según contó Nubia, la última vez que vio personalmente a su hija fue el 5 de octubre de 2025, ya que ambas vivían en ciudades diferentes. Sin embargo, aseguró que mantenían comunicación constante.

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Además, recordó que la última conversación que tuvo con Yulixa fue en diciembre del año pasado, cuando hablaron para desearse un feliz año nuevo, sin imaginar que esa sería la última vez que escucharía su voz.

De igual manera, la madre de Yulixa aseguró que su hija nunca le comentó a ella ni a otros familiares cercanos que se sometería a un procedimiento estético, por lo que todo ocurrió de manera inesperada para ellos.

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“Ella no nos dijo nada, no sabíamos de eso que se iba a hacer”, mencionó.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido con Yulixa Toloza tras el procedimiento estético al que se sometió en Bogotá.

¿Cómo era Yulixa Toloza en vida?

En medio de su dolor, Nubia Toloza recordó a su hija como una mujer alegre, trabajadora y muy unida a su familia, tal y como se mostraba en sus redes sociales, que hoy sirven de consuelo para quienes la conocieron.

“Ella vivía riéndose, era una mujer alegre”, recordó.

Además, mencionó que, aunque no vivían cerca, Yulixa la ayudaba económicamente para cubrir sus gastos diarios, por lo que su muerte la dejó, al parecer, en una situación de desamparo.