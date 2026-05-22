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Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?

Beba expresó su enojo por una situación que enfrentó en La casa de los famosos Col junto a su esposo, Andrés Gómez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?
¿Cuál fue la razón por la que Beba se enojó con su esposo? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Beba ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha llevado a cabo en el reality, pues su participación ha generado una gran variedad de sucesos.

Por este motivo, Beba ha generado distintas opiniones en las redes sociales por todos lo que ha conversado con Andrés Gómez, con quien ha presentado algunas diferencias en la competencia.

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¿Cuál fue la razón por la que Beba se mostró molesta en La casa de los famosos Colombia?

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?
Esto dialogaron a Andrés Gómez y Beba. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Beba expresó su molestia con una de las cámaras que hay en La casa de los famosos Colombia, pues, aclaró que no la enfocan a ella y que solo enfocan a Andrés, cuya situación la tomó por sorpresa a ella, pues, expresó las siguientes palabras:

“Mira, es un beneficio, a mí me toca rogarle. No te vuelvo a rogar en los días que me quedan en esta casa, es una rogadera. No tiendo por qué la cámara no me sigue. Yo tampoco le ruego a Andrés”, agregó Beba.

Posteriormente, Andrés Gómez aprovechó la oportunidad para expresarle a Beba y a la cámara que está orgulloso de ver que la cámara lo sigue a él en medio del enojo que tiene su esposa:

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?
Así ha sido el paso de Beba en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

“Me hago el loco que me estás siguiendo, ya me di cuenta”, expresó Andrés Gómez.

¿Cómo ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

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Es clave mencionar que Beba se ha destacado en La casa de los famosos Colombia por todos los acontecimientos que ha presentado dentro de la competencia, ganándose el incondicional cariño de todos sus seguidores.

Por su parte, Beba aún se mantiene en el reality, junto a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe.

En medio de esta situación, el público es el encargado de elegir qué participantes quieren que permanezca dentro de la competencia en los próximos días.

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