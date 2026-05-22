Greeicy y Mike Bahía generaron reacciones tras protagonizar intenso momento

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas de la farándula colombiana más estables, pues llevan más de 13 años y su relación ha sido una muestra de cariño real.

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Como fruto de su amor, en abril de 2022, nació Kai, su primer y único hijo hasta el momento y desde que llegó el pequeño, la pareja de enamorados han compartido sus mejores momentos como familia.

Para sus seguidores, esta relación es un ejemplo de que el amor sano y bonito existe, pues ya que, en el transcurso de estos años, ambos se han apoyado tanto en sus proyectos personales y profesionales.

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Precisamente, hablando sobre este tema, el pasado jueves 21 de mayo, Greeicy hizo el lanzamiento de su nuevo álbum en Cali, en donde estuvo acompañada de todos sus amigos y también invitó a influencers.

Allí, ella junto a Mike Bahía protagonizaron un momento que causó comentarios en redes sociales.

Greeicy y Mike Bahía causan sensación con romántica escena en evento. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el video que circula sobre el emocionante momento entre Greeicy y Mike Bahía?

Durante el lanzamiento de Candela, el nuevo álbum de Greeicy, los invitados de la artista dejaron en evidencia lo bien que la pasaron en el evento.

Pues han circulado muchos videos e historias del esperado momento por la cantante caleña, quien compartió momentos de felicidad junto a su amigos y conocidos.

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Así mismo, se conoció un video que causó bastante emoción en redes y fue la Dj de la fiesta quien lo sacó a la luz, siendo compartido por Mike. En él, se ve cómo Greeicy mira y besa a su pareja, dejando en evidencia la química y el gran amor que se tienen.

Por su lado, el cantante le corresponde con una mirada de enamorado y fue un momento tan intenso que, generó reacciones.

Greeicy y Mike Bahía prenden las redes con intenso momento. (Foto/ Canal RCN)

¿Quiénes fueron los invitados al lanzamiento del nuevo álbum de Greeicy Rendón?

Las redes sociales están inundadas de varios momentos que se vivieron durante el lanzamiento de ‘Candela’ el nuevo álbum de Greeicy Rendón.

En esos clips se ven quiénes fueron los invitados de lujo de la caleña, como, por ejemplo, Lele Pons, Mario Ruiz, La Segura, Karen Sevillano, Valentina Lizcano, el exparticipante de La casa de los famosos, Campanita.

Entre otros influenciadores y creadores de contenido muy famosos en el país.