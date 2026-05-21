Mike Bahía y Greeicy causan revuelo en redes por una polémica escena de celos

Una de las parejas más estables y queridas de la farándula colombiana es la que conforma Greeicy Rendón y Mike Bahía, pues los artistas ya tienen una relación de más de trece años y como furto de su amor, está Kai, su primer y único hijo hasta ahora.

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Los cantantes se conocieron y fue la misma Greeicy quien confesó que hizo lo posible para conquistarle y hasta el momento, ella dice que no se arrepiente de eso y que gracias a que ella dio el primer paso, hoy es feliz.

De hecho, sacó una canción que se llama ‘Discúlpame señor’ y es precisamente una dedicatoria para esas relaciones en las que la mujer no le teme a conquistar al hombre.

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En 2022, la pareja le dio la bienvenida a su pequeño bebé, a quien han cuidado tanto y que ahora, hace parte de su equipo, pues el niño los acompaña a sus conciertos y otros temas de trabajo.

Desde que Kai llegó, la pareja comparte lo felices que son y lo enamorados que están de Kai, por eso, lo presumen tanto en redes sociales, en donde causaron revuelo con un video.

Mike Bahía y Greeicy causan revuelo por escena de celos. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el video con el que Maike Bahía y Greeicy Rendón causaron revuelo en redes?

Mike Bahia subió una historia en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 20 de mayo, con donde mostró una escena de celos de su hijo Kai.

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Precisamente, la caleña lo tiene alzado en sus brazos y Mike intenta darle un besito, peor el niño no lo deja y trata de quitarlo, peor él artista le dice que el beso es para él y ahí sí le recibe esta muestra de cariño de parte de su papá.

Pero luego, él le da el beso a Greeicy y Kai reacciona con una risita y un no, pues no quería que le tocaran para nada a su mamá.

Mike Bahía y Greeicy sorprendieron con inesperado momento de celos. (Foto/ Canal RCN)

¿Greeicy Rendón y Mike Bahía ya dejaron ver el rostro de su hijo Kai?

Kai cumplió cuatro años el pasado abril y hasta ahora, tanto Mike Bahía como Greeicy lo han dejado ver de apoco, pues no lo muestran tanto de frene, pero sí lo muestra sin tanta reserva como antes.

Como el niño ya está más grandecito, quizá esos les está dando más seguridad de mostrarlo, pues cuando estaba más bebé, nunca lo revelaron y lo protegieron bastante.

Por ahora, lo siguen cuidado, pero se han visto más tranquilos cuando comparten los buenos momentos con su hijo.