Desde hace varios meses, el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por los distintos detalles que ha confesado mediante sus redes desde que confirmó que es madre.

Con base en esto, Sara Corrales generó una gran variedad de interacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar el pasado lunes 18 de mayo el nacimiento de su primogénita Mila.

Así también, Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales compartió una emotiva fotografía a través de sus redes sociales la importante faceta por la que está atravesando a nivel personal tras el nacimiento de su hija Mila.

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¿Qué fotografía compartió Damián Pasquini tras el nacimiento de su pequeña hija?

La noticia en la que confirmó Sara Corrales el nacimiento de su primogénita Mila fue hace pocos días, pues, expresó que la pequeña nació el pasado domingo tras mantener a sus seguidores bajo la expectativa del nacimiento de su pequeña.

Así anunció Sara Corrales el nacimiento de su hija. | AFP: Valerie Macon

Con base en esto, Sara compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones se de seguidores el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por confirmar el nacimiento de su hija, pues, expresó las siguientes palabras:

“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post.

Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, expresó Sara Corrales en la descripción de la publicación.

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¿Damián Pasquini mostró el rostro de su pequeña hija Mila?

Esta última foto compartió Damián Pasquini de su hija. | AFP: Gustavo Caballero

Recientemente, Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales, compartió una emotiva fotografía mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, un especial momento que vivió junto a su hija Mila, pues, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación: