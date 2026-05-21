Esposo de Sara Corrales compartió una fotografía junto a su hija Mila: ¿a quién se parece?
Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales compartió emotiva fotografía junto a su hija Mila dividiendo comentarios en redes.
Desde hace varios meses, el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por los distintos detalles que ha confesado mediante sus redes desde que confirmó que es madre.
Con base en esto, Sara Corrales generó una gran variedad de interacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar el pasado lunes 18 de mayo el nacimiento de su primogénita Mila.
Así también, Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales compartió una emotiva fotografía a través de sus redes sociales la importante faceta por la que está atravesando a nivel personal tras el nacimiento de su hija Mila.
¿Qué fotografía compartió Damián Pasquini tras el nacimiento de su pequeña hija?
La noticia en la que confirmó Sara Corrales el nacimiento de su primogénita Mila fue hace pocos días, pues, expresó que la pequeña nació el pasado domingo tras mantener a sus seguidores bajo la expectativa del nacimiento de su pequeña.
Con base en esto, Sara compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones se de seguidores el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por confirmar el nacimiento de su hija, pues, expresó las siguientes palabras:
“El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post.
Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, expresó Sara Corrales en la descripción de la publicación.
¿Damián Pasquini mostró el rostro de su pequeña hija Mila?
Recientemente, Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales, compartió una emotiva fotografía mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, un especial momento que vivió junto a su hija Mila, pues, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:
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“¿A qué se parece? No existe una sensación que se le parezca. Pero en resumen es: paz y amor pleno”, agregó Damián Pasquini en la descripción de la publicación.