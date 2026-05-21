Familiares, amigos y vecinos de Yulixa Toloza se reunieron en el sur de Bogotá para rendirle un homenaje tras conocer la noticia de su fallecimiento. Velas, oraciones y mensajes marcaron el encuentro con el que varias personas quisieron despedirla.

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¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza comenzó a conocerse públicamente luego de que fuera reportada como desaparecida en Bogotá. Según la información divulgada, la mujer había asistido a un establecimiento del sur de la ciudad para realizarse un procedimiento estético.

Horas después, personas cercanas manifestaron preocupación por su estado y por no conocer su paradero. A partir de ese momento, familiares y amigos iniciaron una búsqueda que rápidamente se difundió en redes sociales y medios de comunicación.

El 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una zona entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, el cual correspondería a Yulixa Toloza.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

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¿Qué se conoce sobre el caso de Yulixa Toloza?

Tras conocerse la desaparición de Yulixa Toloza, el caso generó atención por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y por las declaraciones entregadas por personas cercanas a la mujer.

Entre ellas, una amiga aseguró que salió del establecimiento por unos minutos y, al regresar, ya no encontró ni a Yulixa ni al personal que se encontraba en el lugar.

Salen a la luz detalles sobre el caso de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

Con el hallazgo del cuerpo en Cundinamarca, las autoridades continuaron adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, familiares y personas cercanas han insistido en la importancia de que se esclarezcan los hechos.

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¿Cómo fue el homenaje que se le realizó a Yulixa Toloza?

Luego de conocerse la noticia, vecinos, familiares y amigos organizaron una velatón en el sur de Bogotá para recordar a Yulixa Toloza y acompañar a sus seres queridos.

La jornada se realizó en el sector de Santa Lucía, donde decenas de personas llegaron con velas, globos blancos y mensajes en memoria de la mujer. Durante el encuentro también se llevó a cabo una eucaristía y varios momentos de oración.

En videos compartidos en redes sociales se observó a los asistentes reunidos alrededor del parque del sector mientras realizaban un minuto de silencio y elevaban mensajes pidiendo justicia y esclarecimiento del caso.

Personas cercanas a Yulixa también aprovecharon el espacio para agradecer el apoyo recibido durante los días de búsqueda y por la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación.