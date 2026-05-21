Caso similar al de Yulixa Toloza alarma a las autoridades, ¿qué sucedió?

La muerte de Yulixa Toloza sigue generando conmoción, pero ahora un nuevo caso encendió las alarmas de las autoridades por las inquietantes similitudes que tendría con su historia.

Artículos relacionados Viral Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

¿Qué se sabe del caso similar al de Yulixa Toloza que alarmó a las autoridades?

Este nuevo hecho involucra a otra mujer de nacionalidad mexicana que, presuntamente, se habría sometido a un procedimiento estético en condiciones irregulares, desatando preocupación entre familiares y organismos de control.

Caso Yulixa Toloza: Medicina Legal aún no revela la causa de su muerte. (Foto Freepik).

La mujer identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, ingresó el pasado 18 de mayo a un centro estético ubicado en Puebla, al sureste de Ciudad de México, para someterse a un procedimiento supuestamente no invasivo. Sin embargo, al igual que pasó con Yulixa Toloza, la mujer desapareció horas después sin dejar rastro.

Artículos relacionados Talento nacional Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

¿Qué similitudes hay entre el caso de Yulixa Toloza y la mexicana Blanca Adriana Vázquez Montiel?

Al igual que sucedió con Yulixa Toloza, las personas a cargo del procedimiento de Blanca Vásquez pidieron a su esposo ir a comprar una faja para su postoperatorio, pero al regresar al lugar encontró el establecimiento completamente abandonado.

Adicional a esto, cámaras de seguridad captaron a dos hombres sacando a Blanca del establecimiento y subiéndola a un vehículo estacionado frente al lugar, tal y como sucedió con Toloza en Colombia.

Artículos relacionados Viral Yulixa Toloza fue hallada sin vida tras siete días desaparecida: Yuli Ruiz reaccionó

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de Blanca, quien desapareció el mismo día que Yulixa fue encontrada sin vida por las autoridades colombianas en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

¿Qué precauciones tomar antes de someterse a procedimientos estéticos? Esto dicen los expertos

Los recientes casos han encendido las alarmas sobre los riesgos de acudir a centros estéticos presuntamente clandestinos o sin los permisos necesarios para llevar a cabo procedimientos invasivos.

Nuevo video del caso de Yulixa Toloza. (Foto Freepik).

Expertos recomiendan verificar que las clínicas cuenten con habilitación oficial, confirmar que los procedimientos sean realizados por profesionales certificados y desconfiar de lugares que ofrezcan precios demasiado bajos o atiendan en espacios improvisados.

También es clave pedir información clara sobre los riesgos, exigir contratos o consentimientos informados y evitar someterse a procedimientos sin acompañamiento durante todo el tiempo que dure la intervención y su recuperación.