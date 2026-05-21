El nombre de Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Valentino ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que ha presentado en el reality, pues, ha demostrado tener múltiples estrategias en el reality.

Por su parte, Valentino ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras el emotivo gesto que tuvo en La casa de los famosos Colombia al recordar a su padre.

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¿Cuál fue el especial gesto que tuvo Valentino Lázaro al recordar con emotividad a su padre?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro se ha destacado en compartir todo lo que siente ante cualquier tipo de situación en todo lo que ha vivido en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál gesto tuvo Valentino Lázaro al recordar a su padre? | Foto: Canal RCN

Así también, Valentino ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas al recordar con especial cariño a su padre quien falleció hace varios años, pues, tomó un trozo de pastel en memoria a él por la fecha de su cumpleaños, pues, expresó las siguientes palabras:

“Gracias por darnos la torta para conmemorar el cumpleaños de mi padre, pero quiero hacerlo con mi madre. Gracias por darnos la torta del cumpleaños, hoy estaría cumpliendo 63 años. Entonces, le dije que debíamos hacer un gesto especial por mi padre Jairo”, agreó Valentino Lázaro en la descripción de la publicación.

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¿Cómo ha sido el paso de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro se ha destacado por demostrarle a sus seguidores que cuenta con gran parcialidad al momento de compartir todo lo que opina tras compartir un tipo de opinión sin ningún tipo de filtro.

¿Cómo recordó Valentino Lázaro a su padre? | Foto: Canal RCN

Así también, Valentino ha tenido la oportunidad de llegar al top 5 junto a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Beba de la Cruz y Juand Caribe.

Por el momento, los internautas son los encargados en evaluar qué participantes quieren que permanezcan en la competencia tras la decisión que tomarán en las votaciones.