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Sheila Gándara rompe el silencio y reacciona al apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata

Sheila Gándara no dudó en reaccionar en redes a los comentarios sobre la mamá de Juanda Caribe, en apoyo a Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esto dijo Sheila Gándara sobre el apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata
Sheila Gándara reaccionó al apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, afuera en la vida real también hubo un reality, precisamente con los familiares de los participantes.

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Ese es el caso de Sheila Gándara, quien ganó mayor popularidad cuando hubo un fuerte escándalo por la vida privada de Juanda Caribe, quien se ha visto en medio de una controversia tras su cercanía con Mariana Zapata.

Luego de tanta controversia, Sheila Gándara ha salido a responder los comentarios en redes, sobre lo que se dice de ella incluso, a desmentir a su ex, cuando él la mencionaba en el programa de televisión.

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Sin embargo, recientemente hubo un gran revuelo cuando ella respondió en Twitter un comentario sobre la mamá de Juanda Caribe, quien habló sobre su apoyo a Mariana Zapata y así mismo, reveló otros detalles sobre las cosas del famoso.

¿Qué dijo Sheila Gándara al reaccionar al comentario de su exsuegra en La casa de los famosos Colombia?

Sheila Gándara rompió el silencio en redes sociales y reaccionó al Tweet en donde una internauta le dijo que lo mejor para ella fue haberse alejado de la familia de Juanda Caribe y de él, tras sus comportamientos en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara reaccionó al apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata
Sheila Gándara habló tras polémico apoyo de su exsuegra a Mariana. (Foto/ Canal RCN)

A ese tweet, varios usuarios de esa red social se despacharon en contra de la barranquillera, diciendo que ella dejó las cosas de su ex a la deriva, o sea que ella lo abandonó, según lo que escribieron.

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Por eso, Sheila se defendió y desmintió tales cosas, asegurando que, dejó todas las cosas de Juanda a cargo de su familia: “Sus padres quedaron al tanto de todo su equipo y ropa”, respondió.

¿Qué dijo la mamá de Juanda Caribe sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia 2026 tuvieron el beneficio de contar con la compañía de un familiar dentro de la competencia.

Sheila Gándara habló tras polémico apoyo de su exsuegra a Mariana
Esto dijo Sheila Gándara sobre el apoyo de su exsuegra a Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Juanda Caribe recibió la visita de su mamá, Esmeralda Ángulo, quien dijo en vivo que “ella era team blue”, por eso, causó conmoción en redes, ya que los usuarios la señalaron por “ser alcahueta” y aplaudir lo que hizo su hijo.

Son esos comentarios a los que Sheila reaccionó, ya que el Team Blue era apoyar a Juanda y Mariana, porque, de hecho, la misma exparticipante dijo que se habían saludado bien tras su eliminación.

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