Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Colombia le dice adiós a Totó la Momposina; ¿cuándo y dónde será su funeral?

Totó La Momposina será despedida en Bogotá con un homenaje que reunirán a familiares, artistas y seguidores de su música.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Totó La Momposina será despedida en Bogotá
Colombia le dice adiós a Totó la Momposina / (Foto de Colprensa y Freepik)

La muerte de Totó La Momposina sigue generando mensajes de despedida en Colombia mientras comienzan a conocerse detalles de los actos que se realizarán para honrar su memoria y recordar su aporte a la música tradicional.

Artículos relacionados

¿Cuándo serán las exequias de Totó La Momposina?

Hasta el momento, la familia de Totó La Momposina no ha entregado información oficial sobre el lugar exacto donde se realizarán sus exequias. Sin embargo, sí se confirmó que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo una jornada de homenaje en el Capitolio Nacional, en Bogotá.

 

¿Cuándo serán las exequias de Totó La Momposina?
Colombia le dice adiós a Totó La Momposina / (Foto de Colprensa)

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, durante esa fecha también se realizarían los actos de velación y cremación de la artista. Familiares, amigos cercanos, músicos y seguidores podrán asistir para darle el último adiós a una de las voces más reconocidas del folclor colombiano.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes compartió un mensaje en el que recordó el trabajo de la cantante alrededor de ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, artistas y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes destacando el legado cultural que dejó la intérprete colombiana.

Artículos relacionados

¿Quién era Totó La Momposina?

Sonia Bazanta Vides, conocida artísticamente como Totó La Momposina, nació en Talaigua Nuevo, Bolívar. Desde pequeña tuvo cercanía con la música tradicional del Caribe colombiano gracias a las raíces culturales de su familia.

Con el paso de los años se convirtió en una de las representantes más importantes de los sonidos folclóricos colombianos. Durante su carrera llevó géneros tradicionales a escenarios internacionales y participó en festivales realizados en América Latina, Europa y Estados Unidos.

La cantante dedicó gran parte de su vida a mantener vigentes expresiones culturales y musicales de la región Caribe. Su trabajo permitió que nuevas generaciones conocieran ritmos tradicionales colombianos dentro y fuera del país.

La muerte de la artista fue confirmada el 19 de mayo de 2026 en México, país donde se encontraba en los últimos días. Su partida generó reacciones de músicos, entidades culturales y seguidores que recordaron su trayectoria y su impacto en la música colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

La Toxi Costeña lanzó inesperado comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?

La Toxi Costeña ha sido tendencia mediante las redes al hacer un inesperado señalamiento sobre Karola Alcendra.

La Segura mostró el percance que sufrió. La Segura

La Segura sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en la piel: "Me quemé"

La Segura reveló el percance casero que afectó su piel y que se suma a sus recientes problemas de salud.

Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal Influencers

Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Alexa Torrex dio detalles de lo que vivió en privacidad con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Hacer ejercicio antes de dormir podría influir en el sueño, según estudios realizados por expertos en salud y descanso.

Andrés Gómez le hace advertencia a Beba. La casa de los famosos

Andrés Gómez le hizo inesperada advertencia a Beba en La casa de los famosos; ¿crisis en la relación?

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza Viral

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza tras conocerse la noticia de su fallecimiento

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos