La muerte de Totó La Momposina sigue generando mensajes de despedida en Colombia mientras comienzan a conocerse detalles de los actos que se realizarán para honrar su memoria y recordar su aporte a la música tradicional.

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¿Cuándo serán las exequias de Totó La Momposina?

Hasta el momento, la familia de Totó La Momposina no ha entregado información oficial sobre el lugar exacto donde se realizarán sus exequias. Sin embargo, sí se confirmó que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo una jornada de homenaje en el Capitolio Nacional, en Bogotá.

Colombia le dice adiós a Totó La Momposina / (Foto de Colprensa)

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, durante esa fecha también se realizarían los actos de velación y cremación de la artista. Familiares, amigos cercanos, músicos y seguidores podrán asistir para darle el último adiós a una de las voces más reconocidas del folclor colombiano.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes compartió un mensaje en el que recordó el trabajo de la cantante alrededor de ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, artistas y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes destacando el legado cultural que dejó la intérprete colombiana.

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¿Quién era Totó La Momposina?

Sonia Bazanta Vides, conocida artísticamente como Totó La Momposina, nació en Talaigua Nuevo, Bolívar. Desde pequeña tuvo cercanía con la música tradicional del Caribe colombiano gracias a las raíces culturales de su familia.

Con el paso de los años se convirtió en una de las representantes más importantes de los sonidos folclóricos colombianos. Durante su carrera llevó géneros tradicionales a escenarios internacionales y participó en festivales realizados en América Latina, Europa y Estados Unidos.

La cantante dedicó gran parte de su vida a mantener vigentes expresiones culturales y musicales de la región Caribe. Su trabajo permitió que nuevas generaciones conocieran ritmos tradicionales colombianos dentro y fuera del país.

La muerte de la artista fue confirmada el 19 de mayo de 2026 en México, país donde se encontraba en los últimos días. Su partida generó reacciones de músicos, entidades culturales y seguidores que recordaron su trayectoria y su impacto en la música colombiana.