Esperanza Gómez revela cómo ha vivido el duelo tras la muerte de su esposo: “Lo elegiría otra vez”

En una entrevista, Esperanza Gómez habló sobre el proceso emocional que ha vivido desde el fallecimiento de su esposo. La actriz recordó distintos momentos de su relación y explicó cómo ha afrontado esta etapa personal.

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¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre el fallecimiento de su esposo?

Durante una conversación en Bésame Radio, Esperanza Gómez recordó una canción que le dedicó a su esposo años antes de su fallecimiento y explicó que hoy le genera un sentimiento distinto por los recuerdos asociados a su relación.

Según contó, consideraba que él había sido una de las personas más importantes en su vida y aseguró que siempre habló públicamente del cariño y admiración que sentía hacia él.

Esperanza Gómez habló sobre la tranquilidad que le transmitió su esposo / (Foto de Freepik)

También mencionó que, antes de su muerte, compartía constantemente lo agradecida que se sentía por haber encontrado una pareja con la que podía sentirse tranquila y acompañada en distintos aspectos de su vida.

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¿Cómo describió Esperanza Gómez la relación con su esposo?

En sus declaraciones, la actriz señaló que una de las cosas que más valoraba de su esposo era la libertad que sentía dentro de la relación. Explicó que él respetaba sus decisiones, situación que fortaleció el vínculo que construyeron durante los años que estuvieron juntos.

Además, afirmó que admiraba diferentes aspectos de su personalidad y destacó que era una persona que ayudaba constantemente a quienes lo rodeaban, incluidos empleados y personas cercanas.

Esperanza Gómez reveló la admiración que sentía por su esposo / ( Foto de Freepik)

Aunque reconoció que tenía un carácter fuerte, insistió en que también tenía gestos que ella valoraba profundamente.

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¿Cómo ha vivido Esperanza Gómez el proceso de duelo?

Esperanza comentó que el duelo ha sido un proceso constante desde la muerte de su esposo. Incluso, aseguró que todavía piensa frecuentemente en él y que suele soñarlo en varias ocasiones.

"De hecho me sueño todas las noches casi todas las noches con él y yo sé que su cuerpo no está, pero él está en energía", dijo.

En la entrevista también habló de las conversaciones que tuvieron antes de su fallecimiento. La actriz siente que fue una relación que marcó gran parte de su vida y que todavía conserva un fuerte vínculo emocional con esos recuerdos.

La actriz indicó que, pese a la ausencia física de su esposo, continúa recordándolo como una de las personas más importantes de su historia. Sus declaraciones se dieron mientras hablaba de diferentes experiencias de vida y del proceso emocional que ha atravesado.