Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esperanza Gómez revela cómo ha vivido el duelo tras la muerte de su esposo: “Lo elegiría otra vez”

Esperanza Gómez se mostró conmovida tras hablar de la historia que ha vivido tras el fallecimiento de su esposo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Esperanza Gómez reveló cómo ha vivido el duelo tras la muerte de su esposo
Esperanza Gómez reveló detalles de la muerte de su esposo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En una entrevista, Esperanza Gómez habló sobre el proceso emocional que ha vivido desde el fallecimiento de su esposo. La actriz recordó distintos momentos de su relación y explicó cómo ha afrontado esta etapa personal.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre el fallecimiento de su esposo?

Durante una conversación en Bésame Radio, Esperanza Gómez recordó una canción que le dedicó a su esposo años antes de su fallecimiento y explicó que hoy le genera un sentimiento distinto por los recuerdos asociados a su relación.

Según contó, consideraba que él había sido una de las personas más importantes en su vida y aseguró que siempre habló públicamente del cariño y admiración que sentía hacia él.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre el fallecimiento de su esposo?
Esperanza Gómez habló sobre la tranquilidad que le transmitió su esposo / (Foto de Freepik)

También mencionó que, antes de su muerte, compartía constantemente lo agradecida que se sentía por haber encontrado una pareja con la que podía sentirse tranquila y acompañada en distintos aspectos de su vida.

Artículos relacionados

¿Cómo describió Esperanza Gómez la relación con su esposo?

En sus declaraciones, la actriz señaló que una de las cosas que más valoraba de su esposo era la libertad que sentía dentro de la relación. Explicó que él respetaba sus decisiones, situación que fortaleció el vínculo que construyeron durante los años que estuvieron juntos.

Además, afirmó que admiraba diferentes aspectos de su personalidad y destacó que era una persona que ayudaba constantemente a quienes lo rodeaban, incluidos empleados y personas cercanas.

¿Cómo describió Esperanza Gómez la relación con su esposo?
Esperanza Gómez reveló la admiración que sentía por su esposo / ( Foto de Freepik)

Aunque reconoció que tenía un carácter fuerte, insistió en que también tenía gestos que ella valoraba profundamente.

Artículos relacionados

¿Cómo ha vivido Esperanza Gómez el proceso de duelo?

Esperanza comentó que el duelo ha sido un proceso constante desde la muerte de su esposo. Incluso, aseguró que todavía piensa frecuentemente en él y que suele soñarlo en varias ocasiones.

"De hecho me sueño todas las noches casi todas las noches con él y yo sé que su cuerpo no está, pero él está en energía", dijo.

En la entrevista también habló de las conversaciones que tuvieron antes de su fallecimiento. La actriz siente que fue una relación que marcó gran parte de su vida y que todavía conserva un fuerte vínculo emocional con esos recuerdos.

La actriz indicó que, pese a la ausencia física de su esposo, continúa recordándolo como una de las personas más importantes de su historia. Sus declaraciones se dieron mientras hablaba de diferentes experiencias de vida y del proceso emocional que ha atravesado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

La Toxi Costeña lanzó inesperado comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?

La Toxi Costeña ha sido tendencia mediante las redes al hacer un inesperado señalamiento sobre Karola Alcendra.

La Segura mostró el percance que sufrió. La Segura

La Segura sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en la piel: "Me quemé"

La Segura reveló el percance casero que afectó su piel y que se suma a sus recientes problemas de salud.

Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal Influencers

Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Alexa Torrex dio detalles de lo que vivió en privacidad con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Hacer ejercicio antes de dormir podría influir en el sueño, según estudios realizados por expertos en salud y descanso.

Andrés Gómez le hace advertencia a Beba. La casa de los famosos

Andrés Gómez le hizo inesperada advertencia a Beba en La casa de los famosos; ¿crisis en la relación?

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza Viral

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza tras conocerse la noticia de su fallecimiento

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos