Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido cantante colombiano interpuso seis denuncias contra su expareja; ¿cuáles fueron los motivos?

Famoso cantante colombiano inició seis procesos legales contra su expareja y el conflicto generó debate en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Angie Páez reveló que enfrenta varios procesos legales.
Angie Páez reveló que enfrenta varios procesos legales por exponer públicamente a su expareja Dylan Fuentes. (Foto: Freepik)

Angie Páez, expareja de Dylan Fuentes, reveló que recibió seis denuncias por parte del cantante luego de exponerlo en redes sociales.

Dylan Fuentes exige disculpas y una compensación monetaria.
Dylan Fuentes exige disculpas y una compensación monetaria por las publicaciones de Angie Páez. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué es el enfrentamiento entre Angie Páez y Dylan Fuentes?

El enfrentamiento entre el artista y Angie comenzó cuando ella publicó un video en el que aseguró que Dylan era un padre irresponsable y que no cumplía con la manutención de su hijo.

El barranquillero respondió desmintiendo las acusaciones y afirmando que las pruebas compartidas por Páez no correspondían a la realidad, pues se considera un padre presente y responsable.

Tras esa discusión pública, el tema había perdido fuerza en redes sociales, hasta que Angie decidió romper el silencio y confesar que enfrenta varias denuncias interpuestas por su expareja.

Según su relato, Dylan interpuso dos tutelas en las que argumenta que tanto él como su hijo han sido afectados psicológicamente por las publicaciones de Angie.

En ellas exige que retire de inmediato sus declaraciones de las plataformas digitales y que se retracte públicamente.

Artículos relacionados

Además, presentó una denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alegando que sus derechos como padre estaban siendo vulnerados, y otra en la Comisaría de Familia para que ambas entidades verificaran el entorno del niño y evitaran su exposición en redes.

La expareja del cantante aseguró que, además de las tutelas y las denuncias en entidades de protección familiar, Dylan también instauró dos procesos en la Fiscalía por calumnia.

En estos solicita una indemnización de más de 40 millones de pesos por los daños ocasionados, argumentando que las publicaciones de Angie lo obligaron a buscar ayuda psicológica y profesional, además de haberle generado la pérdida de oportunidades laborales.

Paéz manifestó que, tras las visitas de las autoridades y las respectivas valoraciones, las tutelas quedaron

Improcedentes y las acusaciones fueron descartadas. Para ella, el intento de Dylan de silenciarla es un acto de descaro, pues asegura que lo único que ha hecho es contar la verdad sobre su experiencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Angie Páez a las denuncias que le interpuso su expareja Dylan Fuentes?

La joven afirmó que no se quedará callada y que seguirá defendiendo su versión, pese a los procesos legales en su contra. Considera que las denuncias son una estrategia para intimidarla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña lanzó sorpresivo comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

La Toxi Costeña lanzó inesperado comentario sobre Karola Alcendra: ¿qué dijo al respecto?

La Toxi Costeña ha sido tendencia mediante las redes al hacer un inesperado señalamiento sobre Karola Alcendra.

La Segura mostró el percance que sufrió. La Segura

La Segura sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en la piel: "Me quemé"

La Segura reveló el percance casero que afectó su piel y que se suma a sus recientes problemas de salud.

Alexa Torrex reaccionó a rumores sobre momentos con Tebi Bernal Influencers

Alexa Torrex reveló lo qué pasó con Tebi Bernal cuando dormían juntos: “él sí intentaba”

Alexa Torrex dio detalles de lo que vivió en privacidad con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Hacer ejercicio antes de dormir podría influir en el sueño, según estudios realizados por expertos en salud y descanso.

Andrés Gómez le hace advertencia a Beba. La casa de los famosos

Andrés Gómez le hizo inesperada advertencia a Beba en La casa de los famosos; ¿crisis en la relación?

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza Viral

Así se vivió el homenaje a Yulixa Toloza tras conocerse la noticia de su fallecimiento

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos