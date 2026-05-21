Reconocido cantante colombiano interpuso seis denuncias contra su expareja; ¿cuáles fueron los motivos?

Angie Páez, expareja de Dylan Fuentes, reveló que recibió seis denuncias por parte del cantante luego de exponerlo en redes sociales.

Dylan Fuentes exige disculpas y una compensación monetaria por las publicaciones de Angie Páez. (Foto: Freepik)

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¿Por qué es el enfrentamiento entre Angie Páez y Dylan Fuentes?

El enfrentamiento entre el artista y Angie comenzó cuando ella publicó un video en el que aseguró que Dylan era un padre irresponsable y que no cumplía con la manutención de su hijo.

El barranquillero respondió desmintiendo las acusaciones y afirmando que las pruebas compartidas por Páez no correspondían a la realidad, pues se considera un padre presente y responsable.

Tras esa discusión pública, el tema había perdido fuerza en redes sociales, hasta que Angie decidió romper el silencio y confesar que enfrenta varias denuncias interpuestas por su expareja.

Según su relato, Dylan interpuso dos tutelas en las que argumenta que tanto él como su hijo han sido afectados psicológicamente por las publicaciones de Angie.

En ellas exige que retire de inmediato sus declaraciones de las plataformas digitales y que se retracte públicamente.

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Además, presentó una denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alegando que sus derechos como padre estaban siendo vulnerados, y otra en la Comisaría de Familia para que ambas entidades verificaran el entorno del niño y evitaran su exposición en redes.

La expareja del cantante aseguró que, además de las tutelas y las denuncias en entidades de protección familiar, Dylan también instauró dos procesos en la Fiscalía por calumnia.

En estos solicita una indemnización de más de 40 millones de pesos por los daños ocasionados, argumentando que las publicaciones de Angie lo obligaron a buscar ayuda psicológica y profesional, además de haberle generado la pérdida de oportunidades laborales.

Paéz manifestó que, tras las visitas de las autoridades y las respectivas valoraciones, las tutelas quedaron

Improcedentes y las acusaciones fueron descartadas. Para ella, el intento de Dylan de silenciarla es un acto de descaro, pues asegura que lo único que ha hecho es contar la verdad sobre su experiencia.

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¿Cómo reaccionó Angie Páez a las denuncias que le interpuso su expareja Dylan Fuentes?

La joven afirmó que no se quedará callada y que seguirá defendiendo su versión, pese a los procesos legales en su contra. Considera que las denuncias son una estrategia para intimidarla.