Andrés Gómez le hizo inesperada advertencia a Beba en La casa de los famosos; ¿crisis en la relación?

Beba le confesó a su esposo que en ocasiones siente su relación como una camisa de fuerza.

Andrés Gómez le dijo a Beba que no se crea todo lo que piensa en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué fue el desacuerdo entre Beba y su esposo Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Beba expresó que muchas veces evita tomar decisiones o actuar por temor a indisponerlo, lo que la hace sentir limitada en su libertad personal.

Andrés Gómez le replicó que no debía pensar de esa manera, pues en varias oportunidades ha sido él quien la ha impulsado a realizar las cosas sin presiones ni limitaciones.

Sin embargo, recalcó que ahora, como pareja casada, las decisiones deben ser compartidas y pensadas en conjunto, porque la idea de su unión es crecer como familia y apoyarse mutuamente en sus sueños.

La barranquillera reconoció que desde que entró a la competencia ha confirmado sentimientos y situaciones que la han hecho reflexionar sobre su vida y su carrera en el entretenimiento.

Gómez, por su parte, le advirtió que no se deje llevar por los comentarios de Valentino Lázaro ni por las “realidades” que se crean dentro de la casa, pues considera que el encierro puede distorsionar la percepción de lo que ocurre afuera.

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Para él, la convivencia prolongada en el reality puede generar escenarios ficticios que afectan la manera en que los participantes interpretan su vida personal.

Por eso, le pidió mantenerse enfocada en la recta final del programa y recordar que él está a su lado de manera incondicional.

Beba quiso continuar con la conversación, pero Andrés le sugirió que era mejor hablar después, para evitar decir algo del exterior que pudiera malinterpretarse y afectarla.

Le dejó claro que debía tener cuidado con sus pensamientos, al menos mientras se define su futuro en la competencia, y que lo más importante era mantener la calma en esta etapa decisiva.

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¿Quién es el primer finalista de La casa de los famosos Colombia 3?

Anoche se llevó a cabo la gala de nominación, un evento especial en el que participaron los familiares de los concursantes.

Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de la temporada, mientras el resto de los participantes quedó en la placa de nominados, y en riesgo de convertirse en el último eliminado del juego.

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