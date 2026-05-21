En los últimos días, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Juanda generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras ser shippeado con Mariana Zapata, pues, demostraron que tenían un vínculo más allá de una amistad por todos los acontecimientos que vivieron a lo largo de la competencia.

Por este motivo, Juanda Caribe volvió a pronunciarse en medio de una conversación que tuvo con su mamá acerca de lo afectado que se ha sentido desde que Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 24 de mayo.

Artículos relacionados Viral Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

¿Cuál fue la reciente conversación que Juanda Caribe tuvo con su madre al extrañar a Mariana Zapata?

Cabe destacar que Juanda Caribe se ha destacado por todos los detalles que ha tenido en La casa de los famosos Colombia, sino que también, por una reciente conversación que tuvo con su madre con respecto a lo mucho que extraña a Mariana Zapata, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo sigo acá con la cabeza en alto, parado en la raya, pero bueno. Yo como siempre les digo, acá estamos. Sigo motivado, sigo firme. Van tres placas seguidas, dos despidiendo a dos amigos míos, tengo un dolor de cabeza desde el día de Mariana, tampoco quiero quejarme tanto. No me gusta decir que estoy mal. Sigo intentando estar firme”, agregó Juanda Caribe.

Artículos relacionados Talento nacional Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

Así recordó Juanda Caribe a Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

En medio de la reciente conversación que Juanda Caribe tuvo con su madre, aprovechó la oportunidad de expresar que a pesar que ha sentido que está atravesando por un momento difícil en su vida, está dispuesto en seguir con sus estrategias y crear contenido al ser uno de los participantes que permanece en la competencia.

¿Cómo surgió el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Así inició el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Mariana Zapata, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, generó una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras la cercanía que demostró tener con Juanda Caribe.

Aunque Juanda Caribe entró a la competencia teniendo una relación con Sheila Gándara, esto no fue impedimento para expresarle a Mariana Zapata todo el cariño que sintió por ella en la competencia.